طارق يحيي: الزمالك واجه سوء توفيق أمام بترو أتلتيكو

أكد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أن نادى الزمالك واجه سوء توفيق كبيرا أمام بترو أتلتيكو الأنجولى، ولو استطاع الفريق تسجيل الفرص التي أتيحت له كان الوضع تغير.

وقال طارق يحيى، في تصريحات خلال حواره مع إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور الثالثة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "فرص الزمالك اللى ضاعت أمام بترو أتلتيكو لو جت مكنش حد هيتكلم على أداء الزمالك، والفريق واجه سوء توفيق كبير، وكان نفسى أنزل أكسر العارضة والقائمين ونلعب من غير أجوان من كتر الفرص الضائعة".

وأضاف طارق يحيى: "أحمد فتوح كان باين أنه مُجهد جدا في مباراة بيترو أتلتيكو، وكارتيرون مكنش ينفع يقعد الدوليين، بعد أدائهم المميز في بطولة أمم أفريقيا، ولكنى كنت أرى أنه كان من الأفضل إراحتهم، وخاصة أبو جبل وأحمد فتوح واللعب بعبد الشافى وعواد".

وأوضح نجم الزمالك السابق: "كارتيرون لازم يختار المباريات اللى يبدأ فيها شيكابالا والمباريات التي يدخلها كبديل، ورزاق سيسيه ورقة رابحة جدا للزمالك إذا كان لائق فنيا وبدنيا، ولكنه لم يظهر حتى الآن بمستواه المعهود".