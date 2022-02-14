أخبار الرياضة.. ميلان يطلب التعاقد مع نجمي منتخب مصر ..اتحاد الكرة يكشف حقيقة التغيير في جهاز الفراعنة.. إقالة جارديم مدرب الهلال عقب رباعية الأهلي

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:
مهيب عبد الهادي: ميلان يطلب التعاقد مع نجمي منتخب مصر عقب التألق فى أفريقيا
كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن وصول احتراف للثنائي أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القم بنادي الزمالك ومحمد عبدالمنعم، مدافع النادي الأهلي، من نادي ميلان الإيطالي.
جونسون : أتمنى انضمام نجم الزمالك لـ الأهلي.. ورحيلي عن الجهاز مثل "الطلاق"
يري كيفين جونسون المدرب المساعد السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأفضل لموسيماني الاستمرار مع القلعة الحمراء، كما أشار إلى أنه يتمني انضمام لاعب الزمالك إلى المارد الأحمر.
فينجادا يكشف حقيقة طلب كيروش استبعاد اسمين من جهاز منتخب مصر
قال نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، إنه لا يعلم حقيقة طلب كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول تقليص عدد الأجانب عن 5 لاعبين فى قوائم الأندية.
صحفي سعودي يعلن إقالة جارديم من تدريب الهلال: الخسارة أمام الأهلي كانت صادمة.. فيديو
قال أحمد الشمراني الصحفي الرياضي السعودي، إن الهلال السعودي، قرر رسميًا إقالة البرتغالي ليونارد جارديم، وتعيين رامون دياز، مديرًا فنيًا بدلًا منه، موضحًا إن إقالته جاءت بعد الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي، بكأس العالم للأندية.
كلام نهائي.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة التغيير في جهاز منتخب مصر بقيادة كيروش
كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة إجراء تغيير في الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش.