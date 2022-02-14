عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. ميلان يطلب التعاقد مع نجمي منتخب مصر ..اتحاد الكرة يكشف حقيقة التغيير في جهاز الفراعنة.. إقالة جارديم مدرب الهلال عقب رباعية الأهلي

أخبار الرياضة
أخبار الرياضة

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:

مهيب عبد الهادي: ميلان يطلب التعاقد مع نجمي منتخب مصر عقب التألق فى أفريقيا 

 

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن وصول احتراف للثنائي أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القم بنادي الزمالك ومحمد عبدالمنعم، مدافع النادي الأهلي، من نادي ميلان الإيطالي.

جونسون : أتمنى انضمام نجم الزمالك لـ الأهلي.. ورحيلي عن الجهاز مثل "الطلاق"

 

يري كيفين جونسون المدرب المساعد السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأفضل لموسيماني الاستمرار مع القلعة الحمراء، كما أشار إلى أنه يتمني انضمام لاعب الزمالك إلى المارد الأحمر.

فينجادا يكشف حقيقة طلب كيروش استبعاد اسمين من جهاز منتخب مصر

 

قال نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، إنه لا يعلم حقيقة طلب كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول تقليص عدد الأجانب عن 5 لاعبين فى قوائم الأندية.

صحفي سعودي يعلن إقالة جارديم من تدريب الهلال: الخسارة أمام الأهلي كانت صادمة.. فيديو

قال أحمد الشمراني الصحفي الرياضي السعودي، إن الهلال السعودي، قرر رسميًا إقالة البرتغالي ليونارد جارديم، وتعيين رامون دياز، مديرًا فنيًا بدلًا منه، موضحًا إن إقالته جاءت بعد الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي، بكأس العالم للأندية.

كلام نهائي.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة التغيير في جهاز منتخب مصر بقيادة كيروش

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة إجراء تغيير في الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش.

ميلان منتخب مصر الزمالك لـ الأهلي كيروش اتحاد الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

9 أحداث هامة تنتظر طلاب المدارس بعد عودة الدراسة في الترم الثاني

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

طقس اليوم.. أمطار على هذه المناطق واستمرار الصقيع والبرودة ليلا

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

اتحاد الكرة عن الإطاحة بالحضري وضياء السيد من جهاز المنتخب: لا علم لنا.. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. ميلان يطلب التعاقد مع نجمي منتخب مصر ..اتحاد الكرة يكشف حقيقة التغيير في جهاز الفراعنة.. إقالة جارديم مدرب الهلال عقب رباعية الأهلي

حدث ليلًا.. بيان عاجل من النيابة بخصوص طبيبة المنوفية.. مرض نادر يهدد حياة حمو بيكا وحادث مروع ينهي حياة شاب وفتاة

فيديوجراف.. اجازة أبوة .. مجلس الشيوخ يمنح استثناء للمتزوج

موعد مباراة مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم... والقنوات الناقلة

ملاك الرحمة عروس الجنة.. تفاصيل تحقيقات مصرع الطبيبة آلاء في المنوفية

هل يجوز الوضوء بالرموش والأظافر الأكريليك؟.. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون جيم .. تمارين منزلية لبناء العضلات

الجمهور كلمة السر فى ثامن دورات الأسكندرية للفيلم القصير .. غياب المحافظ والدعم يثير التساؤلات .. والترجمة والاجراءات الإحترازية حاضرين بقوه

لغز محير.. 3 أطفال يحتضنون بعضهم البعض داخل قبر منذ 5000 عام|شاهد

بالأحمر.. إيناس عزالدين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة |صور

فيديو

الحقنة بـ130 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن مرض حمو بيكا

بين التجاهل والردّ.. شائعات الطلاق تطارد منى زكى وشيرين

مذبحة أسرية في قنا.. شاب يتخلص من والده وزوجته ويصيب والدته.. فيديوجراف

ذكرى وفاة زيزي مصطفى.. لماذا رفضت المشاركة بفيلم "أبي فوق الشجرة" (فيديو)

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ