أخبار الرياضة.. ميلان يطلب التعاقد مع نجمي منتخب مصر ..اتحاد الكرة يكشف حقيقة التغيير في جهاز الفراعنة.. إقالة جارديم مدرب الهلال عقب رباعية الأهلي

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن وصول احتراف للثنائي أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القم بنادي الزمالك ومحمد عبدالمنعم، مدافع النادي الأهلي، من نادي ميلان الإيطالي.

يري كيفين جونسون المدرب المساعد السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأفضل لموسيماني الاستمرار مع القلعة الحمراء، كما أشار إلى أنه يتمني انضمام لاعب الزمالك إلى المارد الأحمر.

قال نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، إنه لا يعلم حقيقة طلب كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول تقليص عدد الأجانب عن 5 لاعبين فى قوائم الأندية.

قال أحمد الشمراني الصحفي الرياضي السعودي، إن الهلال السعودي، قرر رسميًا إقالة البرتغالي ليونارد جارديم، وتعيين رامون دياز، مديرًا فنيًا بدلًا منه، موضحًا إن إقالته جاءت بعد الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي، بكأس العالم للأندية.

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة إجراء تغيير في الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش.