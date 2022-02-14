استمرار بناء قدرات حرفيي القاهرة التاريخية ضمن مشروع حصر الحرف التراثية

تستمر محافظة القاهرة تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، في بناء قدرات المجموعة الثانية من حرفيي القاهرة التاريخية بمشاركة الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية.

ويأتي ذلك من خلال مشروع حصر الحرف التراثية الذي تدعمه و تموله اليونسكو و ذلك بمقر جمعية مظلة بالدرب الأحمر.



وتم بناء قدرات صانعي الحرف التالية :"النول- السجاد-صناعة العود-صناعة الشمع-الكليم-المنجد-صناعة الأحذية اليدوية-الخيامية".

قام بإلقاء المحاضرات الدكتور أحمد سعيد وجيهان نبيل و تم التعرف على أنواع التراث و منها التراث غير المادي و كيفية صونه من خلال القاء المحاضرات و سماع الحكايات التراثية و المشاركة بمجموعات عمل التي من خلالها فهم الحرفيون أهمية الحرفة التي يمارسونها لكي يبدأوا في توريثها و تعليمها للأجيال القادمة.