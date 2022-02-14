اتصالات النواب: كلمة الرئيس السيسي فى “ محيط واحد ” تحمل دلالات قوية

قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،إن مشاركة مصر في القمة العالمية “ محيط واحد ” يعكس وضع مصر الدولي ، وتأكيد لجهود الدولة المصرية المبذولة في مجال المناخ ومكافحة التغيرات المناخية .

و أكدت “ محروس ” فى بيان صادر لها أن مصر لها دور فعال فى الحفاظ علي البيئة ، لافتة إلى أن القمة خطوة هامة في المجتمع الدولي ، نتيجة لما تتضمنها من موضوعات حاسمة تتعلق بالتغيرات المناخية وتأثيرها على الساحة البحرية.

وأشارت عضو النواب إلى أن كلمة الرئيس السيسي لها دلالات قوية علي رؤية مصر في ملفات الطاقة المتجددة والمناخ وهذا سيتضح أكثر باستضافة مصر لقمة المناخ العالمي في هذا العام ، لافتة إلى أن محاور القمة من أولويات الدولة المصرية وجاء خطاب الرئيس ليؤكد علي ريادة مصر في ملف مكافحة التلوث والتغيير البيولوجي

وأضافت : مصر تشهد نقلة نوعية في تعزيز العلاقات الدولية ، كما أن العلاقة بين مصر وفرنسا تعزز من إيجاد حلول للمصالح الأرضية المشتركة .

واختتمت حديثها قائلة : مصر قطعت شوطا كبيرا في التعاونات الدولية مما يعزز من الاستثمارات وتبادل الأفكار علي كافة المستويات ".