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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب بترو أتلتيكو: تألق شيكابالا فاجأني.. والزمالك كان مختلفا في وجود أوباما

الزمالك ضد بترو أتلتيكو
الزمالك ضد بترو أتلتيكو

أكد ألكسندر سانتوس المدير الفني لفريق بترو أتلتيكو الأنجولي أنه لم يتوقع تألق محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال مباراة فريقه في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

قال سانتوس في حواره عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كنت متوقع بأن يبدأ يوسف أوباما المباراة، وعندما لعب أوباما في مركز رقم 8 كان الزمالك مختلفا في الملعب".

أضاف: "عندما تواجد أوباما مع شيكابالا في الملعب خلال الشوط الثاني، فريقي لم يتأقلم على طريقة الدفاع بشكل جيد بسبب اختلاف أسلوب لعب الزمالك في الشوط الثاني".

وتابع: "لم أتوقع تألق شيكابالا، ولم أتوقع نزوله مبكرا، ولم أتوقع أن يكون بهذه الجودة فهو سبب لنا العديد من المشاكل في منطقة الجزاء".

 
وختم حديثه قائلا: “فقدنا الاستحواذ عقب الهدف الأول للزمالك ولكننا نجحنا في السيطرة على الكرة مرة أخرى”.

وكان الزمالك قد تعادل في أولى مبارياته بدور المجموعات أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت أول أمس السبت بستاد القاهرة الدولي.

ويتصدر الوداد البيضاوي المغربي المجموعة الرابعة بعد الجولة الأولى، بالفوز على ساجرادا الأنجولي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة بالمغرب.

الزمالك دوري ابطال افريقيا يوسف أوباما نادي الزمالك بترو أتلتيكو شيكابالا

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