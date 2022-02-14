عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طقس الإثنين .. فرص لسقوط الأمطار والصغرى بالقاهرة 10درجات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس ارتفاعا في درجات الحرارة وأن يكون معتدلا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومائلا للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية ومائلا للدفء على شمال الصعيد، وأن يكون مائلا للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ودينا شرف، حالة الطقس اليوم، الإثنين، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يكون الطقس في فترة الليل شديد البرودة وتكون شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وهذا بيان بدرجة الحرارة.

القاهرة العظمى 20 والصغرى 10
الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11
مطروح العظمى 18 والصغرى 11
سيوة العظمى 18 والصغرى 6
بورسعيد العظمى 18 والصغرى 11
دمياط العظمى 18 والصغرى 11
الإسماعيلية العظمى 19 والصغرى 10
السويس العظمى 19 والصغرى 10
العريش العظمى 18 والصغرى 11
طابا العظمى 20 والصغرى 14
كاترين العظمى 15 والصغرى 2
شرم الشيخ العظمى 23 والصغرى 15
الغردقة العظمى 23 والصغرى 13
الفيوم العظمى 21 والصغرى 5
بني سويف العظمى 21 والصغرى 7
المنيا العظمى 21 والصغرى 7
أسيوط العظمى 21 والصغرى 6
سوهاج العظمى 22 والصغرى 6
قنا العظمى 26 والصغرى 9.
 

درجات الحرارة خبراء هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية الأرصاد توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

تصل لـ50 ألف جنيه.. عقوبة السخرة والتمييز ضد العمال

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

اتحاد الكرة عن الإطاحة بالحضري وضياء السيد من جهاز المنتخب: لا علم لنا.. فيديو

طقس اليوم.. أمطار على هذه المناطق واستمرار الصقيع والبرودة ليلا

ترشيحاتنا

الشرطة الفرنسية تطلق النار على شخص مسلح بسكين في باريس "تفاصيل"

مدرب بيراميدز يكشف سر اعتزال عبدالله السعيد دوليا وسبب غياب رمضان صبحي

أول تعليق من خالد لطيف بعد فوزه بأمانة صندوق نادى الزمالك

بسعر خيالي.. هواوى تطلق نسخة جديدة من هاتفها العملاق Huawei Mate X2

يوم الفلانتين.. 3 قصص حب انتهت نهاية مأسوية| تعرف عليها

وزيرة الهجرة تلتقي وفدًا من جمعية رجال الأعمال المصريين للمشاركة في "مصر تستطيع بالصناعة"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون جيم .. تمارين منزلية لبناء العضلات

الجمهور كلمة السر فى ثامن دورات الأسكندرية للفيلم القصير .. غياب المحافظ والدعم يثير التساؤلات .. والترجمة والاجراءات الإحترازية حاضرين بقوه

لغز محير.. 3 أطفال يحتضنون بعضهم البعض داخل قبر منذ 5000 عام|شاهد

بالأحمر.. إيناس عزالدين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة |صور

فيديو

فيديوجراف| بأحداث جديدة.. شيرين عبد الوهاب تريند السوشيال ميديا

فيديوجراف.. اجازة أبوة .. مجلس الشيوخ يمنح استثناء للمتزوج

الحقنة بـ130 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن مرض حمو بيكا

بين التجاهل والردّ.. شائعات الطلاق تطارد منى زكى وشيرين

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ