طقس الإثنين .. فرص لسقوط الأمطار والصغرى بالقاهرة 10درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس ارتفاعا في درجات الحرارة وأن يكون معتدلا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومائلا للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية ومائلا للدفء على شمال الصعيد، وأن يكون مائلا للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ودينا شرف، حالة الطقس اليوم، الإثنين، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يكون الطقس في فترة الليل شديد البرودة وتكون شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وهذا بيان بدرجة الحرارة.

القاهرة العظمى 20 والصغرى 10

الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11

مطروح العظمى 18 والصغرى 11

سيوة العظمى 18 والصغرى 6

بورسعيد العظمى 18 والصغرى 11

دمياط العظمى 18 والصغرى 11

الإسماعيلية العظمى 19 والصغرى 10

السويس العظمى 19 والصغرى 10

العريش العظمى 18 والصغرى 11

طابا العظمى 20 والصغرى 14

كاترين العظمى 15 والصغرى 2

شرم الشيخ العظمى 23 والصغرى 15

الغردقة العظمى 23 والصغرى 13

الفيوم العظمى 21 والصغرى 5

بني سويف العظمى 21 والصغرى 7

المنيا العظمى 21 والصغرى 7

أسيوط العظمى 21 والصغرى 6

سوهاج العظمى 22 والصغرى 6

قنا العظمى 26 والصغرى 9.

