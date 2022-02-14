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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف اليورو اليوم الاثنين 14-2-2022

يورو
يورو

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف اليورو خلال التعاملات اليوم الاثنين الموافق 14 فبراير 2022 وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين

تراجع العملات الأجنبية والآسيوية وزيادة الدينار الكويتى..والذهب يحافظ على ارتفاعه محليا وعالميا وعيار 21 يسجل 813جنيه


وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 17.92 جنيه في بنك الإمارات دبي الوطني.

سعر صرف اليورو:
 

البنك المركزي المصري


17.76 جنيه للشراء، مقابل 17.91 جنيه للبيع.
 

مصرف أبو ظبي الإسلامي
17.77 جنيه للشراء، مقابل 17.92 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو:
بنك الإمارات دبي الوطني
17.92 جنيه للشراء، مقابل 18.10 جنيه للبيع.

بنك كريدي اجريكول
17.74 جنيه للشراء، مقابل 18.01 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي الدولي
17.74 جنيه للشراء، مقابل 18.01 جنيه للبيع.


أسعار صرف اليورو:

بنك بلوم
17.74 جنيه للشراء، مقابل 18.01 جنيه للبيع.


بنك مصر إيران للتنمية
17.73 جنيه للشراء، مقابل 17.97 جنيه للبيع.


أسعار صرف اليورو:
المصرف المتحد
17.74 جنيه للشراء، مقابل 18.01 جنيه للبيع.

بنك عودة
17.57 جنيه للشراء، مقابل 17.72 جنيه للبيع.

بنك المشرق
17.74 جنيه للشراء، مقابل 18.01 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني
17.74 جنيه للشراء، مقابل 18.01 جنيه للبيع.


أسعار صرف اليورو:
 

بنك التنمية الصناعية
17.75 جنيه للشراء، مقابل 17.92 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري
17.71 جنيه للشراء، مقابل 17.85 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي الأول
17.74 جنيه للشراء، مقابل 18.01 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المتحد
17.76 جنيه للشراء، مقابل 18.01 جنيه للبيع.


أسعار صرف اليورو:

بنك فيصل الاسلامي
17.74 جنيه للشراء، مقابل 18.01 جنيه للبيع.

بنك HSBC

17.75 جنيه للشراء، مقابل 17.92 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني
17.75 جنيه للشراء، مقابل 17.92 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس
17.75 جنيه للشراء، مقابل 17.92 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية
17.73 جنيه للشراء، مقابل 17.92 جنيه للبيع.

بنك مصر
17.73 جنيه للشراء، مقابل 17.89 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري
17.73 جنيه للشراء، وسعر 17.89 جنيه للبيع.

 

البنك المركزي المركزى السوق المصري سعر صرف اليورو المصرف المتحد البنك العربي الافريقي بنك مصر

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