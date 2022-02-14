أبو الغيط يُشدد على أهمية التوافق السياسي الليبي

قال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن الأمين العام أحمد أبو الغيط، أكد أهمية قيام جميع الأطراف الليبية بالعمل من أجل التوصل إلى توافق سياسي بالمرحلة المقبلة باعتبار ذلك الضمانة الحقيقية للحفاظ على الاستقرار في البلاد، وذلك في إطار متابعته عن كثب للتطورات التي تتفاعل على الساحة الليبية مؤخرا.

وأكد أبو الغيط ، حسبما نقل المصدر في تصريح اليوم /الاثنين/ ، أهمية تغليب المصلحة العليا لليبيا في هذه المرحلة الحرجة، مشدداً على ضرورة دعم المجتمع الدولي لكل ما من شأنه تعزيز وحدة الدولة الليبية والحفاظ علي الاستقرار فيها، والعمل على عقد الانتخابات التي تجدد شرعية المؤسسات وتعكس الإرادة الحرة لليبيين.