تداول 1882 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الاحمر تداول 1882 طن بضائع عامة ومتنوعة و 487 شاحنة و 28 سيارة ملاكي .



حيث شملت حركة الصادرات تداول 957 طن بضائع عامة ومتنوعة 240 شاحنة و 9 ملاكي .

حيث شملت حركة الواردات تداول 925 طن بضائع عامة ومتنوعة 247 شاحنة و 19 ملاكي ومتواجد 11 سفن علي ارصفة الموانئ .



واستقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 100 شاحنة و18 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 74 شاحنة والسفينة فيوتشر ID فارغة قادمة من بورسودان لشحن فوسفات وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 108 شاحنة و 4 ملاكي والسفينة امل بحمولة 92 شاحنة و 4 ملاكي

كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة بريدج ومغادرة السفينة عمان والسفينة بريدج والسفينة ايلة حيث تم استقبال 73 شاحنة بحمولة 905 طن بضائع عامة و 20 طن ترانزيت الي ليبيا و 1 ملاكي . وتصدير 50 شاحنة بحمولة 957 طن بضائع عامة و 1 ملاكي .