الرئيس السيسي:نفذنا مشروعات تنموية بـ 400 مليار دولار خلال 7 سنوات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن نصف سكان القارة ليست لديها طاقة، معقبا: "تفتكروا دول زى كدا تستطيع أن تتعامل مع مطالب الطاقة الجديدة والمتجددة".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بمؤتمر "إيجبس 2022"، أنه خلال السبع سنوات السابقة مصر قامت بمشروعات للبنية الأساسية تكلفت 400 مليار دولار، و40 مليار دولار لمشروع حياة كريمة.

وأعلن متحدث الرئاسة، فى خبر عاجل عبر فضائية “إكسترا نيوز”، عن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول “ايجبس 2022” فى دورته الخامسة.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن معرض “ايجبس 2022” يعقد بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز .