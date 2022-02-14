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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يحيل مسئولي ملف التصالح بالباجور وقويسنا للنيابة الإدارية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية


أحال اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدة وقائع مخالفات جديدة بملفات التصالح بنطاق الوحدات المحلية بالباجور وقويسنا إلى النيابة الإدارية لإعمال شئونها حيال قيام عدد من المختصين بارتكابهم مخالفات جسيمة متمثلة في عمل معاينات وهمية مخالفة للواقع ترتب عليه استصدار نموذج (10) مؤقت ، جاء ذلك بناءاً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام .


حيث ورد بمذكرة مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة ، ومن خلال مباشرة التحقيقات تبين عدم تحرى  مسئولي الوحدة المحلية بقرية مناوهلة الدقة أثناء معاينة أحد المباني محل التصالح والمتضمن أن المبنى عبارة عن دور أرضى هيكل خرسانى في حين ثبت من معاينة مركز المعلومات أن المبنى حديث وجاري استكماله ، فضلا عن عدم قيام رئيس الوحدة الزراعية  ومسؤول حماية الأراضي بمناوهلة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تطوير المبنى من هيكل خرسانى إلى بناء حوائط وأعمدة خرسانية  .
 

كما تضمنت الوقائع  قيام مسئولى الوحدة المحلية بميت برة و عرب الرمل بقويسنا بعمل معاينات لملفات التصالح بالمخالفة للواقع  وإصدار نموذج (10) مؤقت ، حيث أفادت المعاينات بأن المبانى عبارة عن أسوار بالطوب الأحمر والأبيض وبداخلهم غرف معروشة ، في حين جاءت معاينة مركز المعلومات بأنها عبارة عن أرض فضاء ومخالفة لمعاينة المسئولين .


ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي ومشدداً على محاسبة المقصرين.

اخبار المحافظات محافظة المنوفية التصالح في مخالفات البناء نموذج 10 المنوفية

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