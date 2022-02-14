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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السيسي: نفذنا مشروعات تنموية بـ400 مليار دولار خلال 7 سنوات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: أسباب تاريخية وراء تأخر أفريقيا.. ولا يمكن أن نظل ندفع الثمن | فيديو

الرئيس السيسي: نفذنا مشروعات تنموية بـ 400 مليار دولار خلال 7 سنوات

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الغنى لازم يعطى الفقير.. السيسي يوجه رسالة عاجلة للعالم
 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إنه يأمل من فعاليات معرض مصر الدولي للبترول أن تحدث فارقا في قارة افريقيا ، من حيث الموضوعات المختلفة المطروحة بين الحضور في مجالات الطاقة .

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته بافتتاح معرض مصر الدولي " ايجيبس 2022 " : " أفريقيا بسبب أسباب تاريخية كانت دائما متأخرة ، ولا يمكن أن نظل ندفع ثمن ذلك .

وتابع أن نصف سكان القارة ليست لديها طاقة، معقبا: "تفتكروا دول زى كدا تستطيع أن تتعامل مع مطالب الطاقة الجديدة والمتجددة".

وأضاف أنه خلال السبع سنوات السابقة مصر قامت بمشروعات للبنية الأساسية تكلفت 400 مليار دولار، و40 مليار دولار لمشروع حياة كريمة.

وأشار إلى أنه يتمنى خلال مؤتمر المناخ الذى سيتم فى مصر،  أن يصدر قرارات موضوعية متوازنة و عادلة، حتى لا تدفع القارة الأفريقية مرتين الفتورة.


وتابع أن الدولة فى بعض الأوقات كانت تتخذ قرارات اقتصادية، كانت لا تلقى قبولا لها فى البداية، ولكن بعد المشروعات و الإنجازات التى تتم الجميع شاهد الفارق.


ولفت إلى أن هناك عدم استقرار فى القارة، و هناك إرهاب، ومشكلات كثيرة، ولذلك علينا أن ننظر لـ افريقيا.


وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البنية الأساسية للقارة الأفريقية تحتاج الكثير، من أجل أن تلقى رضاء المواطنين بالقارة، مشيرًا إلى أن مصر خلال الـ 7 سنوات الماضية انفقت 400 مليار دولار من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأفاد أن الدولة عندما كانت تتخذ قرارات اقتصادية من أجل الإصلاح " كان المواطن المصري ليس لديه استعداد، للتجاوب، ولكن عندما شهد النتائج تحمل الآثار الاقتصادية الصعبة".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتمنى خلال مؤتمر المناخ الذى سيتم فى مصر،  أن يصدر قرارات موضوعية متوازنة و عادلة، حتى لا تدفع القارة الأفريقية مرتين الفتورة.

وقال الرئيس السيسي :" قدراتنا كدول إفريقية قدرات متواضعة "، معقبًا :" البترول والغاز يساوي المال طب انت دلوقتي بتحرمني من المال المتاح ليا في أرضي بعد أنت ما أخدت الكلام ده على مدار السنوات الي فاتت واتغنيت وانا لسه زي ما أنا فقير وكلامي ده على الدول الإفريقية ولما الفرصة جاتلي تقولي مطلعش بقا".


وأكد الرئيس السيسي:" لازم الغني يطلع يدي الفقير "، تابع:" احنا لما الجائحة بدأت العالم كله تصور إن هي نهاية الدنيا لكن احنا متصورناش إنها نهاية الدنيا لأن احنا عارفين إن الدنيا مش هتنتهي بالطريقة دي وعارفين إن قدرات الإنسان العلمية وعقله الجبار الذي وهبه الله له دونًا عن باقي المخلوقات  قادر على التغلب على أي أمر ".


واستطرد السيسي :" احنا من الدول القليلة في العالم التي حققت نمو اقتصادي إيجابي في الظروف الي العالم بيمر بيها لم نتوقف اخدنا الإجراءات الاحترازية واتعملنا مع الجائحة حسب معايير منظمة الصحة العالمية ولم نتوقف لحظة عن العمل ".

وطالب الشركات بتوصيل صوت مصر للعالم متسائلا : هل 50 دولة أفريقية جاهزة لتنفيذ التزامات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال  الـ20 سنة المقبلة .

وأضاف الرئيس السيسي، أن الجميع يجب أن يتابع حالة عدم الاستقرار فى القارة، وحالة الإرهاب والتطرف.


وأشار إلى أن ما يحدث فى القارة ناتج عن قدرات محدودة، ونحتاج للنظر لـ افريقيا لـ أسباب أخلاقية وإنسانية واقتصادية، وذلك لتقوية القارة الأفريقية، وتحويل سوق به مليار شخص وخلال الـ 20 سنة سيكون به مليار ونصف شخص، لسوق غنى يستطيع شراء منتجات العالم الصناعى الموجودة.

وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تعامل مصر مع جائحة كورونا، وقال  " احنا لما الجائحة بدأت العالم كله تصور إن هي نهاية الدنيا لكن احنا متصورناش إنها نهاية الدنيا لأن احنا عارفين إن الدنيا مش هتنتهي بالطريقة دي وعارفين إن قدرات الإنسان العلمية وعقله الجبار الذي وهبه الله له دونًا عن باقي المخلوقات  قادر على التغلب على أي أمر ".

وأشار إلى أن: " احنا من الدول القليلة في العالم التي حققت نمو اقتصادي إيجابي في الظروف الي العالم بيمر بيها لم نتوقف اخدنا الإجراءات الاحترازية واتعاملنا مع الجائحة حسب معايير منظمة الصحة العالمية ولم نتوقف لحظة عن العمل ".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البترول و الغاز يساوي المال، ولذلك لا يجب أن يتم حرمان افريقيا من الأموال، وذلك بعد أن قامت بعض الشركات العاملة فى هذا المجال بـ الحصول على هذا المال، وأصبحت غنية، وظل القارة الأفريقية فقيرة.

وأضاف الرئيس السيسي، أنه فى الوقت الذى أصبح للقارة الفرصة ان تصبح غنية، تطالب القارة بعدم استخراج البترول و الغاز.

وأشار إلى أنه فى حالة هذا الأمر يجب أن يعطى الغنى الفقير، وتصبحى القارة غنية.
 

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