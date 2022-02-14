ناقة تتصدر الترند بسبب وفائها لصاحبها في السعودية

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لناقة في السعودية و هي تستقبل صاحبها بعد غياب طويل، وظهرت وهي تعانقه وترفض الابتعاد عنه وكأنها تخبره أنها اشتاقت إليه .

بعض الحيوانات تعبر عن حبها و ولائها لأصحابها بأكثر من طريقة، و لكن تصدرت ناقة في السعودية الترند عبر موقع التغريدات القصيرة، تويتر، من خلال لقائها بمالكها بعد فترة طويلة من غيابه عنها .



وبحسب ما نشرته صحيفة " المدينة" السعودية ، فإن ناقة في السعودية تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي وتفاعل معها عدد كبير من الرواد بعد أن قام أحد الرواد بنشر مقطع فيديو ظهرت فيه مع مالكها الذي كان يحتضنها بعد فترة غياب طويلة .

وبحسب ما ذكرت الصحيفة، أن احد الأشخاص الذي كان موجود بالقرب من الناقة في المكان ، كان يحاول إبعادها عن مالكها و لكنها كانت مصرة أن تعانقه لتعبر له عن حبها له .