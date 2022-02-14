عبد الله المغازي: الرئيس السيسي يسابق الزمن في توطين صناعة السيارات الكهربائية

قال عبد الله مغازي ، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق ، إنه لكي يتم جذب المواطنين للاستثمار في البورصة يحب دراسة المخاوف التي يعانون منها ودراسة الأوضاع العامة ، متابعًا أنه نظرًا الأزمة التقلبات المالية التي حدثت في 2008 بالإضافة إلى التقلبات التي في مصر جعلت البورصة المصرية في غير صورتها الصحيحة .



وأضاف " مغازي" خلال حواره ببرنامج " صباح البلد" والمُذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن الرئيس قام بعرض جزء من الشركات المملوكة للقوات المسلحة وهذا يعد أمر غير مسبوق وهذا لسعي الرئيس لعمل نشاط للبورصة .



وتابع ، أن جميع المشروعات التي أقمتها الدولة تحتاج إلى وزير استثمار ورئيس هيئة عامة للاستثمار وذلك لكي يتم إدراتها بشكل متخصص أكثر ، مردفًا أنه فيما يتعلق بصناعة سيارات الكهرباء تقوم الهيئة العامة للتصنيع بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال بصناعة سيارات كهربائية .



واستطرد ، أنه مع بداية شهر مارس سيتم طرح أول سيارة مصرية كهربائية ، متابعًا أنه يجب وجود البنية الأساسية للطاقة في كل محطات البنزين ، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسابق الزمن فيما بتعلق بتوطين صناعة السيارات الكهربائية .



