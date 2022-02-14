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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الشئون الإسلامية بباكستان:مواقع التواصل أفسدت عقول الأطفال والشباب

صدى البلد

وجه الشيخ نور الحق القادري وزير الشئون الإسلامية في باكستان الى الرئيس عبد الفتاح  السيسي رئيس مصر على رعاية واستضافت المؤتمر حتى نرتب الأفكار  ونجمع الآراء فيما بيننا .

وأضاف القادري خلال كلمته أمام المجلس التنفيذي لوزراء الشئون الإسلامية العالم يعيش اليوم في أزمة تربوية وأمنية ومشاهد عدوانية لا تنتهي ، وتخريب الأخلاق وانتهاك الحرمات أصبحت ظاهرة ، والسبب الرئيسي في ذلك هو مواقع التواصل الاجتماعي التي أفسدت عقول الشباب والأطفال.  

لافتا إلى أن كل مناهج التعليم ووسائل التربية فشلت في تقويم وإصلاح  ما أصاب المجتمعات المسلمة 

وشدد الوزير الباكستاني على ضرورة ألا نغفل دور وزراء الشئون الإسلامية في إصلاح المجتمعات وتوجيه الخطاب الديني بشكل مبسط ليصل عقول هذه الأجيال .

كما يلزم على مسئولي وزارة الأوقاف التواصل مع العلماء والشباب وقيادات الدول لأن  التوجيه هو الأداة التي يملكها فصلاحهم صلاح للمجتمع وهذا من فرائض وزارات الشئون الإسلامية .

جاء ذلك على هامش الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة عشرة للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية لدول العالم الإسلامي، التي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بحضور الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية ورئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية لدول العالم الإسلامي، والدكتور نور الحق قادري الوزير الاتحادي للشئون الدينية والتحالف بين الأديان في باكستان، والدكتور محمد أحمد الخلايلة وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية بالأردن، والحاج موسى درامي، وزير الحكومة المحلية ووزير الشئون الدينية بدولة جامبيا، والسفير أحمد التازي سفير المغرب بالقاهرة.

ويشارك عبر الفيديو كونفرانس، كلا من عيسى أحمد الكندري، وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت، وياقوت خليل قوماس، وزير الشئون بدولة إندونيسيا.

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