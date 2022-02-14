آل الشيخ: وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية عليها مسؤوليات جسيمة لنشر الإسلام الوسطي المعتدل

نقل الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، ورئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، في دورته الثالثة عشر، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد محمد بن سلمان لكل العلماء المشاركين في المؤتمر.

وأعرب آل الشيخ، عن سعادته لانعقاد هذا الاجتماع للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، في دورته الثالثة عشرة على أرض الكنانة، استمرارية لعقد الاجتماعات الدورية لأعضاء المجلس، للمضي نحو القيام بما أوكل إليه من مهام ومسؤوليات، وتحقيقا للتعاون المشترك وتنسيقا للجهود في مجال الشؤون الإسلامية والاوقاف بين الدول الأعضاء.

ووجه آل الشيخ ، باسم مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومجلسه التنفيذي، بجزيل الشكر ووافر التقدير إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة؛ رئيسا، وحكومة، وشعبا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استضافتها لاجتماع المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دورته الثالثة عشرة، والذي يحظى برعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كما عبر عن شكره للدكتور محمد مختار جمعه على التنظيم.



كما وجه الشكر لأعضاء المجلس التنفيذي على جهودهم الخيرة في إنجاح أعمال المجلس ودعمه، وما قدموه من أوراق علمية سوف تسهم في تعزيز الوعي الوسطي، وترسيخ القيم الدينية والوطنية، وتساعد في معالجة ما يعانيه عالمنا الإسلامي من مشكلات وظواهر، يأتي في مقدمتها ظواهر الغلو والتطرف والإرهاب، التي تشكل خطرا على العالم وتهدد الأمن والسلام الدوليين، وتضر بمصالح الأفراد والمجتمعات والأوطان وتتعدى على مقدراتها وإمكاناتها.

وقال إن وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي تضطلع بهمات متعددة ومسؤوليات جسيمة يتعين عليها توجيه جهودها لنشر الإسلام الوسطي المعتدل، ومواجهة هذه التحديات التي تحيط بها ، وتهددنا في أمننا الفكري والعقدي، وتكيد لأوطاننا في استقرارها ورخاءها، ولمجتمعاتنا في ثوابتها وقيمها ومبادئها.

وأوضح أنه بتضافر الجهود والسعي الدؤوب قادرون على صيانة أوطاننا، ومحاربة هذه الأفكار الدخيلة على مجتمعاتنا، ودرء أخطارها ودفع أضرارها، والوقوف ضد كل من يحاول النيل من ثوابتنا وقيمنا ومبادئنا، وأن نعيد إلى الاسلام صورته الحقيقية، ووسطيته وسماحته، التي هي أهم عوامل قوته وسر جاذبيته.

وأكد أن تكامل الجهود والتعاون المشترك في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، وأهمية تحصين المنابر من خطابات الكراهية والغلو، وترشيد الخطاب الديني، والتحذير من الفتوى بدون علم أو تخصص، وتوظيف وسائل التواصل الحديثة في النافع المفيد، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال عمارة المساجد وصيانتها، وتدريب الأئمة والخطباء والدعاة وتطوير قدراتهم، وبيان منزلة الوقف في الحضارة الإسلامية ودوره في التنمية المستدامة وزيادة الناتج المحلي، موضوعات تكتسب أهمية بالغة في اجتماعنا اليوم.

وشدد على أن التعاون فيما بينهم لتدارس هذه القضايا يحقق التكامل المنشود بيننا ويثمر المزيد من النتائج الإيجابية.