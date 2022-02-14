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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورشه تدشن مشروع "شوارع افتراضية" لتحويل الواقع لـ"ألعاب فيديو".. فيديو

بورشه
بورشه

الطريقة الوحيدة لاختبار وقيادة السيارات الرياضية ذات الأداء الفائق على حلبات السباق هي ألعاب الفيديو المخصصة لعشاق هذه الرياضة المليئة بالحماس، وتسمح شركات الألعاب مثل “سوني" من خلال "جران توريزمو" الشهيرة للاعبين بقيادة مجموعة واسعة من المركبات غالية الثمن جدا في العديد من الأماكن المختلفة باستخدام الجرافيك والتقنيات التكنولوجية الحديثة.

وتتنوع الأماكن من الطرق الخيالية إلى حلبات السباق الشبيهة بالحلبات الحققية في محاكاة كاملة للواقع  مثل Tsukuba Circuit وحلبة Nurburgring.

ولكن تستغرق الألعاب جيدة الصنع وقتًا طويلاً لتطويرها يمكن أن يستغرق سنوات، لذلك قررت "بورشه" الإيطالية المتخصصة في السيارات الرياضية ذات الأداء الفائق أن تحل هذه المعضلة من خلال شراكة مع way ahead للتكنولوجيا وهي شركة متخصصة في تقنيات الجرافيك الخاصة بالألعاب وهذه الشراكة هدفها تطوير نظام برامجي يمسح بالتحويل السريع لأي طريق وشارع حقيقي إلى نسخة افتراضية مثل ألعاب الفيديو

ويسمح المشروع المبتكر من “بورشه”، باسم virtual roads أو الطرق الافتراضية ، للسائقين بتسجيل طريق على هاتفهم النقال، من خلال تطبيق على الهاتف الذكي اولذي سيلتقط بدوره صورا من خلف الزجاج الأمامي للسيارة لتسجيل البيانات وشكل الشارع ونقله إلى تطبيق الواقع الافتراضي ، بفضل البرنامج سيتم تحويل الشارع  إلى نسخة ثلاثية الأبعاد مثل ألعاب الفيديو.

تقول بورشه إن هدف التطبيق الجديد تسريع عملية الانتقال إلى الواقع الافتراضي حيث أن هذا يستغرق أقل من 1٪ من الوقت الذي تحتاجه عملية الرقمنة التقليدية باستخدام الليزر.

ويستخدم البرنامج "شوارع افتراضية"، الذكاء الاصطناعي لالتقاط المسارات الحقيقية والميزات والعلامات البارزة المحيطة ، بما في ذلك الأشجار وحواجز الاصطدام. ثم يتم إعادة إنتاج هذه التفاصيل تقريبًا بسرعة في شكل رقمي ثلاثي الأبعاد ليتم بعد ذلك تخزينها في أرشيف رسومات كإجراء أمني .

وقال"روبرت أدير" ، كبير مسؤولي التسويق (CMO) في شركة  بورشه، التي تتولى إدارتها مسؤولية المشروع الافتراضي: "إذا سألت الناس عما يعتقدون أنه أجمل طريق ، فكل شخص سيقول لك اسم شارع لأن الموضوع شخصي جدا ويختلف حسب ذائقة الشخص".

وتابع: "نريد للناس من خلال التطبيق الجديد استعادة ذكرياتهم الرائعة مع الشوارع المفضلة لديهم من خلال عملية رقمية أبسط بكثير تسمح لأي شخص بالقيادة في الطريق الذي يفضله ".
 

بورشه الذكاء الاصطناعي virtual roads جران توريزمو سوني

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