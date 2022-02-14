وفد من الزمالك يسبق بعثة الفريق لأنجولا قبل مواجهة ساجرادا

غادر صباح اليوم وفد من نادي الزمالك متجها إلى أنجولا لإنهاء الترتيبات الخاصة بإقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم وملاعب التدريب قبل سفر الفريق يوم الأربعاء المقبل استعدادا لخوض مباراة ساجرادا الأنجولي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويضم الوفد كل من الدكتور إبراهيم عنبة اخصائي العلاج الطبيعي وإبراهيم زارع إداري الفريق و شريف صابر الشيف الخاص بالفريق.

وتعادل فريق الزمالك مع ضيفه بترو أتلتيكو بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دوري أبطال أفريقيا، ليحتل الفريق الأبيض المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطة واحدة ، في حين يأتي بترو أتلتيكو المركز الثاني برصيد نقطة، خلفا للوداد المتصدر بنفس الرصيد، ويتواجد فريق ساجرادا في المركز الأخير بلا رصيد.