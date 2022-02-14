قاد تشيلسي إلى التتويج 3مرات.. مونديال الأندية بطولة جديدة للمغربي حكيم زياش

قاد النجم المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي ، فريقه إلى منصة التتويج ثلاث مرات منذ انضمامه إلى صفوف البلوز فى البريميرليج.

كأس العالم للأندية التي أقيمت فى الإمارات مؤخرا تعتبر بطولة جديدة للساحر المغربي حكيم زياش مع فريق البلوز.

وانضم النجم المغربي حكيم زياش، إلى قائمة اللاعبين العرب الذين فازوا بكأس العالم للأندية على مدار تاريخ البطولة منذ إقامتها مطلع الألفية الثانية.

صدى البلد يستعرض ثلاث بطولات عالمية قاد خلالها النجم المغربي حكيم زياش فريق تشيلسي إلى منصة التتويج.

دوري أبطال أوروبا

فاز فريق تشيلسي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 1-0 في نهائي البطولة الذي أقيم على ملعب "الدراجاو" بمدينة بورتو البرتغالية، في نهائي النسخة الحالية من المسابقة القارية 2020-2021.

وحقق فريق البلوز لقب دوري ابطال اوروبا للمرة الثانية في تاريخه حيث اقتنص اللقب موسم ٢٠١١- ٢٠١٢.

كأس السوبر الأوروبي

فاز فى عام ٢٠٢١ فريق تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح بنتيحة 6-5 على نظيره فياريال الإسباني ليضيف لقب كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم إلى خزانة ألقابه.

وكسب توماس توخيل مدرب تشيلسي، الرهان، بعد أن قرر الدفع بالحارس كيبا، بدلاً من إدوارد ميندي في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي بعد أن انتهت المباراة بالتعادل 1-1 ليحقق الفوز باستاد ويندسور بارك في بلفاست.

وأنقذ الحارس الإسباني ركلة ترجيح من المدافع الجزائري عيسى ماندي، وبعد تقدم تشيلسي 6-5 أبعد ركلة ترجيح من راؤول ألبيول قائد فياريال الفائز بكأس العالم مع إسبانيا 2010.

وقال توخيل عن تغيير الحارس، "لم يكن قراراً عفوياً، وضعنا عدة خطط وكنا مستعدين.. كيبا يملك أفضل معدل في إنقاذ ركلات الجزاء، الطاقم المسؤول عن التحليل ومدرب حراس المرمى قدموا لي البيانات ثم تحدثنا مع اللاعبين عن إمكانية حدوث ذلك.

ومن ثم كانوا على دراية بالأمر ومن المذهل تقبل إدوارد لذلك، كيبا الأفضل في التعامل مع ركلات الجزاء وجميع اللاعبين يلعبون من أجل الفريق.

ومنح النجم المغربي حكيم زياش التقدم لتشيلسي بعد 27 دقيقة من تمريرة عرضية متقنة من كاي هافرتز.

لكن اللاعب المغربي تعرض لإصابة في الذراع وخرج قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

وسدد فياريال، بطل الدوري الأوروبي والذي حضر نحو 1000 من جماهيره من بين 13 ألف متفرج في الملعب في أيرلندا الشمالية، مرة واحدة في إطار القائم في كل شوط.

وأدرك الفريق الإسباني التعادل عبر جيرارد مورينو، الذي كان هز شباك مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي قبل الفوز بركلات الترجيح، في الدقيقة 73 بعد تمريرة بكعب القدم من بولاي ديا، ليسجل مورينو ثامن أهدافه في آخر 9 مباريات أوروبية مع فياريال.



كأس العالم للأندية

قاد المغربي حكيم زياش نادي تشيلسي الإنجليزي، إلى التتويج ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، عقب تحقيقه فوز قاتل على نظيره بالميراس البرازيلي، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في نهائي كأس العالم للاندية، ليتوج البلوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وبعد المباراة تسلم الإسباني سيزار أزبلكويتا كأس البطولة، ليحتفل مع بقية زملاؤه باللقب الغالي والذي حققه الفريق للمرة الأولى في تاريخه.

وسبق أن شارك فريق تشيلسي فى بطولة كأس العالم للأندية نسخة عام 2012، وتأهل للمباراة النهائية لكنه خسر اللقب أمام فريق كورينثيانز البرازيلي بعد الهزيمة أمامه 0-1، لتكون هذه هي المرة الاولى في تاريخه.

وبدأ نادي بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية مشواره من الدور نصف النهائي بمونديال الأندية، حيث تغلب على الأهلي بهدفين نظيفين.

فيما افتتح تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا بقيادة البلجيكى لوكاكو مشواره ببطولة كأس العالم للأندية، بالفوز على الهلال بطل دوري أبطال أسيا بهدف نظيف في نفس الدور.