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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شيتوس يحيي ذكرى رحيل ثابت البطل : عنوان الرجولة والانتماء والإخلاص

ثابت البطل
ثابت البطل

أحيا وائل رياض المدرب المساعد لمنتخب مصر الأوليمبي الملقب بشيتوس الذكرى ١٧ لوفاة ثابت البطل حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الأول.

وقال وائل رياض عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: 
للرجولة والإخلاص والإنتماء عنوان واحد هو : ثابت البطل 
الذكري الـ ١٧ في الجنة بإذن الله وربنا يجمعنا بيك علي خير.

وتوفي الراحل ثابت البطل يوم ١٤ فبراير عام ٢٠٠٥ بعد صراع مرير مع سرطان البنكرياس.

ويعد الراحل ثابت البطل من أهم الحراس فى تاريخ القلعة الحمراء نظرا للبطولات والألقاب التى حققها مع الفريق خلال رحلته كلاعب أوفى المناصب التى تقلدها بعد الاعتزال مدربا أو مديرا للكرة.

وحصد ثابت البطل خلال مسيرته مع النادى الأهلى 25 لقبا، 11 بطولة
دورى و7 ألقاب كأس مصر، ولقبين كاس أفريقيا للأندية، بالإضافة إلى 3 ألقاب كأس أفريقيا لأبطال الكؤوس، فضلا عن لقب أفرو آسيوى ولقب كأس الاتحاد التنشيطى.

وسيطر ثابت البطل على قلوب جماهير الأهلى نظرا للمواقف التى قام بها داخل المستطيل الأخضر أو خارجه، ورغم أنه كان صاحب شخصية قوية وحاد الطباع إلا أنه كان يحمل قلب طفل وسريع البكاء فور رؤية موقف مؤثر.

اتخذ الراحل ثابت البطل قرارات تأديبية فى حق بعض النجوم وقت توليه منصب مدير الكرة بالنادى الأهلى، وعلى رأسهم حسام وإبراهيم حسن وإبراهيم سعيد، فى ظل حرصه على تطبيق لوائح الأهلى فى صالح الفريق.

ونجح حارس الأهلى الراحل فى منع كارثة محققة للاعبى الفريق الأحمر، فخلال فترة السبعينيات التقى الأهلى مع الإسماعيلى فى بطولة الدورى،

وشهدت المباراة إحراز هدف عن طريق جمال عبد الحميد لاعب الأهلى من تسديدة قوية فى مرمى أبو ليلة حارس الدراويش،

ولكن الفرحة لم تكتمل بسبب جماهير الإسماعيلية التى اقتحمت ملعب المباراة اعتراضا على قرار الحكم، وتم إلغاء المباراة،

واندفعت الجماهير ضد لاعبى الأهلى حتى غرف خلع الملابس والتى كانت مغلقة لأن المباراة لم تكن قد انتهى وقتها الفعلى،

وكان يتم إغلاق غرف الملابس أثناء المباراة ولا يتم فتحها إلا بين الشوطين، وبعد انتهاء اللقاء وقف اللاعبون أمام الغرف وجماهير الدراويش تقترب منهم، حتى جاء البطل واستطاع أن يكسر أحد الأبواب بقدمه لينقذ لاعبى الأهلى ويمنع كارثة محققة بسبب الجماهير.

وقبل وفاته بساعات، حرص ثابت البطل على حضور مباراة الفريق أمام الزمالك فى بطولة الدورى عام 2005 بملعب الكلية الحربية.

وأصر على حضور اللقاء ملفوفا ببطانية أحضرها معه من فندق الإقامة من شدة المرض ليتوفى بعد المباراة بساعات فى فجر الاثنين 14 فبراير 2005 فى القاهرة.

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