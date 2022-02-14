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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تحتفل بعيد الحب مع المسافرين.. وتخفيضات على التذاكر

مصر للطيران
مصر للطيران

احتفلت مصر للطيران اليوم، مع عملائها المسافرين من مبنى الركاب ٢و٣  بمطار القاهرة بمناسبة عيد الحب الذى يوافق ١٤ فبراير من كل عام وذلك بتوزيع الورود والهدايا التذكارية علي المسافرين الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة من شركة مصرللطيران .

من ناحية أخرى طرحت مصرللطيران تخفيضا 25 % علي معظم رحلاتها الدولية من وإلى مصر تزامنا مع  إجازات نصف العام الدراسي  ومناسبة عيد الحب للسفر من وإلي مصر كما طرحت الشركة تخفيضا قدره 35 % على شبكة خطوطها الدولية للمسافرين - عبر  القاهرة - وذلك عند شراء التذاكر اعتبارا من (1 فبراير) حتى (28 فبراير )2022. 


على أن يكون السفر من 1 فبراير حتى 31 مارس  ورحلات العودة حتى 14 إبريل 2022 .

كما احتفلت شركة مصرللطيران للأسواق الحرة اليوم مع عملائها بتقديم هدايا وتخفيضات علي منتجات الأسواق الحرة للمسافرين من مطار القاهرة والمطارات المصرية .

 وطرح قطاع الكرنك للسياحة بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية برامج ترفيهية متنوعة شاملة الطيران والإقامة وبدون وذلك لزيارة عدد من المدن السياحية داخل مصر وخارجها .

مصر للطيران عيد الحب

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