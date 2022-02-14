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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة .. الكشف على 292 مواطنا بقافلة طبية بأبو رماد

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أقيمت قافلة طبية  بوحدة رأس حدربة الصحية و وحدة طب الاسرة بأبو رماد التابعة لادارة الشلاتين الصحية يومى ١٣ و ١٤ فبراير ٢٠٢٢ وذلك فى إطار توجيهات معالى الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة ومعالي اللواء  عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وتحت اشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

تم توقيع الكشف وصرف العلاج  لـ ٢٩٢ حالة بمختلف التخصصات الطبية وتم اجراء ٤٧ فحصا معمليا  وتم اجراء ٢٧ أشعة و سونار وتم إجراء  ٢٩ حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة  وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قري ومدن محافظة البحر الأحمر .

 

على الجانب الآخر احتفلت فنادق الغردقة، اليوم الاثنين، بمناسبة عيد الحب، حيث نظمت الفنادق السياحية الكبرى، عدداً من الفعاليات وسط إجراءات احترازية شديدة بسبب جائحة كورونا.

 

ومن أبرز مشاهد الاحتفال بعيد الحب هذا العام، هو تواجد أشكال القلوب باللون الأحمر في كل مكان بداية من واجهات بالفنادق في الخارج ومرورا بالاستقبال وداخل الغرف وعلى الشواطئ، حتى المأكولات تم تصميم بعضها على هيئة قلوب.

 

وأوضح علاء الدين محمود مدير عام احد الفنادق المنظمة لاحتفالات الفلانتين، أن الاحتفال هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة، حيث التزمت الفنادق بالإجراءات الاحترازية والوقائية الشديدة، مشيراً إلى أن اللون الأحمر كان هو السائد خاصة تلك القلوب التي تم تشكيلها بفاكهة الفراولة وهي ما لقي استحسان واعجاب النزلاء سواء الأجانب أو المصريين.

 

وأكد مدير الفندق، أن جميع الفنادق السياحية الكبرى حرصت على تنظيم احتفالات بيسطة ولكنها جذابة على الرغم من الظروف الحالي.

حلايب حلايب وشلاتين اخبار المحافظات اخبار مصر البحر الأحمر

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