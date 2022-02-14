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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يصل العاصمة الإماراتية أبو ظبي

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها اليوم الاثنين، بوصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في أول زيارة رسمية للبلاد منذ حوالي 9 سنوات.

 

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد اليوم الإثنين أن الحوار والتعاون مع الإمارات "مهمان لسلام واستقرار منطقتنا بأكملها".

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ووفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أدلى أردوغان بعدة تصريحات قبل توجهه إلى الإمارات، مشيرا إلى أن زيارته لأبوظبي تهدف إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية وبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي.

 

وقال الرئيس التركي: "أعتقد أننا سنتخذ الخطوات التي من شأنها تشكيل الخمسين عاما الجديدة من صداقتنا وأخوتنا مع الإمارات، التي سوف نحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها، معا خلال زيارتي".

 

وتابع في سلسلة من التغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سأبحث خلال زيارتي لدولة الإمارات مجالات الصناعة العسكرية والتعليم والصحة"، مشيرا إلى أن أنقرة تسعى لعقد اتفاقيات تجارية جديدة مع الإمارات.

 

وأضاف الرئيس التركي: "مع وصول حجم تجارتنا إلى 8 مليارات دولار، منها ما يقرب من 5 مليارات ونصف المليارات من صادراتنا، تعد الإمارات من بين شركائنا التجاريين الرائدين".

 

وأوضح أن "تقدم الإمارات مساهمات كبيرة في بيئة الاستثمار الديناميكية في تركيا".

 

كما أشاد بالنجاح الكبير الذي حققه معرض إكسبو دبي رغم جائحة كوؤونا، مضيفا: "سأتوجه لزيارته".

 

وشدد اردوغان على أن تركيا تقف ضد أي هجمات إرهابية ونددت بالهجمات الأخيرة على دولة الإمارات.

 

وتعتزم تركيا والإمارات العربية المتحدة، توقيع 12 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة ضمن زيارة رسمية يقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أبوظبي، اليوم الاثنين.

 

ومن المخطط أن يحضر الرئيس أردوغان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان مراسم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، بعد لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود.

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