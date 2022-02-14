السياحي والمدارس والخاص.. شروط تراخيص الأتوبيس بأنواعها | خدمات

شروط تراخيص الأتوبيس بمختلف أنواعها، سؤال شائع يبحث عن إجابته كثيرون، لذا يقدم “صدى البلد”، خدمة لمعرفة شروط تراخيص الأتوبيس سواء الأتوبيسات السياحية أو الرحلات أو المدارس لا سيما الأتوبيس الخاص.

وتختلف شروط تراخيص الأتوبيس بين السياحي والرحلات والمدارس أو الخاص بنقل العاملين، ويوضح "صدى البلد" في التقرير التالي الإختلافات بين شروط تراخيص أنواع الأتوبيسات.

شروط ترخيص الأتوبيس السياحي

ترخيص الأتوبيس السياحي يشترط تقديم موافقة من وزارة السياحة وأن تكون السيارة بحالة نظيفة ويتوافر فيها كافة الشروط التي تتطلبها وزارة السياحة، كما أنه لا يجوز الترخيص بالأتوبيس السياحى إلا للهيئات السياحية المعتمدة وشركات الطيران والبواخر ووكالات السفر أو لأحد الفنادق السياحية لخدمة نزلائه من السياح أو لمن يباشر نشاطا سياحيا لحسابه أو يكون متعاقدا مع إحدى الجهات السياحية المعتمدة ليباشر عملية النقل السياحى لحسابها.

أتوبيس سياحي

شروط ترخيص أتوبيس المدارس

لا يكون الترخيص بسيارة أتوبيس المدارس لنقل الطلبة إلا لمدرسة أو لمتعهد نقل تلاميذ بموجب عقد مبرم بينه وبين المدرسة أو المدارس التى يلتزم بنقل طلابها بالسيارة وأن يكون هذا العقد معتمدا من مديرية التربية والتعليم المختصة ويكون الترخيص فى هذه الحالة لمدة العقد فقط ويلغى عند فسخ العقد قبل إنتهاء مدته، ويجوز عند الضرورة عند تعطل أتوبيس المدرسة إستعمال أتوبيس رحلات لنقل التلاميذ ويكون ذلك بناء على ترخيص سابق من قسم المرور أما فى حالة الضرورة الملحة فيكتفى بإخطار لاحق لقسم المرور من المدرسة أو المسئول الأصلى عن النقل أو المسئول عن أتوبيس الرحلات، ويجوز التصريح من قسم المرور بمجاوزة خط الدائرة التي يعمل الأتوبيس فى نطاقها لنقل الطلبة فى الرحلات أو الأغراض الترفيهية.

أتوبيس

شروط ترخيص أتوبيس رحلات

يكون الترخيص لسيارة أتوبيس الرحلات للاستعمال فى الرحلات الداخلية للمصريين فقط دون السياح الأجانب وأن يتم استخدامه فى نقل مجموعات بأجر شامل عن الرحلة ويشترط تقديم سجل تجارى مدرج به نشاط الرحلات ويكتب على جانبى السيارة كلمة رحلات ببنط مناسب.

شروط ترخيص الأتوبيس الخاص بنقل العاملين

وهنا يكون الترخيص للأتوبيس الخاص لنقل العاملين من محل سكنهم أو مكان تجمعهم إلى مقر العمل وللعودة منه ويحدد فى الترخيص خط الدائرة التي يعمل الأتوبيس فى نطاقها، ويجوز التصريح بنقل العاملين وعائلاتهم فى الرحلات أو فى الأغراض الترفيهية الأخرى داخل هذه الدائرة، كما يجوز بتصريح خاص من قسم المرور مجاوزة هذه الدائرة بناء على طلب صاحب الشأن مدة صلاحية رخصة التسيير، ويجوز الترخيص لكل صاحب عمل لديه عدد من العمال يتناسب مع عدد ركاب الأتوبيس بتسيير أتوبيس خاص لنقل عامليه ولا يسمح لنقل غيرهم ولو بغير أجر، كما يجوز الترخيص لأى متعهد نقل بموجب عقد موثق بينه وبين صاحب عمل لديه عدد من العاملين يتناسب وعدد ركاب الأتوبيس بتسيير أتوبيس خاص لنقل هؤلاء العاملين ويكون الترخيص فى هذه الحالة لمدة العقد فقط ويلغى الترخيص فى حالة فسخ العقد قبل انتهاء مدته.

