عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نيفين جامع : حريصون على التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية

نيفين جامع وزيرة
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أمام مجلس الشيوخ

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة أولت اهتماماً بالغاً بتعزيز منظومة إنشاء المجمعات الصناعية لتلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة.

وأوضحت “جامع” أن هذه المجمعات منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات.

وأكدت حرص وزارة التجارة والصناعة علي إنشاء مجمعات صناعية مزودة بكافة الخدمات اللازمة من مباني إدارية ومراكز تدريب ومنشآت خدمية ولوجيستية وبنوك لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.

مشيرةً إلى أن الوزارة قامت بإنشاء 17 مجمع صناعي بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة إستثمارية اجمالية بلغت حوالي 10 مليار جنيه، وبإجمالي وحدات صناعية 5046 وحدة، وتوفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة، حيث تم الانتهاء من انشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهي المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية، والمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة)، والمجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة، والمجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية.

جاء ذلك خلال البيان الذي ألقته الوزيرة امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ حول رؤية وخطة عمل الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير، وذلك بناءاً على طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد حلاوة، وقد ترأس الجلسة المستشار/ بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، وشارك في الجلسة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية الى جانب اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.

وأشارت إلى أنه استكمالاً لخطة إنشاء المجمعات الصناعية فقد طرحت الوزارة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 نحو 7 مجمعات، باجمالى عدد وحدات بلغ 1751 وحدة بمحافظات الاسكندرية والبحر الاحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والاقصر، وقد بلغ إجمالي الوحدات التي تم تخصيصها حتى نهاية شهر ديسمبر 2021 نحو 666 وحدة إنتاجية.

وفى هذا الإطار نوهت “جامع” إلى أن الوزارة قدمت العديد من المزايا والحوافز غير المسبوقة بالمجمعات الصناعية المطروحة خلال شهر أكتوبر 2020 تضمنت تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة سابقا إلى 500 جنيه فقط، كما تم إلغاء التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب البالغة 2500 جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، كما تم تخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وتم أيضا إعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض البالغ الف جنيه وكذلك إلغاء رسوم تقديم التظلم في حالة رفض الطلبات والبالغة 10 آلاف جنيه مضافا إليها الضريبة بالإضافة إلى تبسيط المستندات الإدارية المقدمة مع طلب التخصيص.

وفيما يخص إتاحة الآليات التمويلية أضافت الوزيرة أن التيسيرات المقدمة للمستثمرين بالمجمعات الصناعية تضمنت توسيع قاعدة البنوك الممولة لتصل إلى 8 بنوك بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورفع سقف التمويل ليصل إلى 100% من قيمة الوحدة، مشيرة الي ان الإجراءات تضمنت ايضاً تقديم دراسة جدوى مبسطة ومنح مهلة مدتها 6 أشهر مع إمكانية زيادتها إلى 9 أشهر لدفع القيمة الإيجارية والتى تم تخفيضها مؤخراً إلى 15,5 إلى 27 جنيها للمتر بدلاً من 20-31 جنيها للمتر مع مد فترة الإيجار للوحدات لتصل إلى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات، كما تم أيضا إتاحة فرصة للحصول على أكثر من وحدة بحد أقصى 8 وحدات.

وأضافت نيفين جامع أنه يجري حالياً الإنتهاء من اعمال الطرح لعدد 5 مجمعات صناعية بمحافظات اسيوط وأسوان والبحيرة وقنا والفيوم تستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والطباعة والتغليف والأثاث.

المجمعات الصناعية الصناعة المحلية الأنشطة الإنتاجية السلع الصناعية الوسيطة مستلزمات الإنتاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة أم القاتل.. ارتفاع ضحايا "مذبحة دشنا" لـ3 قتلى و 3 مصابين

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

وجهته المقبلة أوروبا .. شوبير يؤكد رحيل نجم كبير عن الأهلي

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

اعترافات المتهمة آلاء في التخابر: زوجي خطط لاستهداف محطات القطارات

بحضور جماهيري كبير .. إقامة مباراة مصر والسنغال على استاد القاهرة

ترشيحاتنا

الإعدام لـ قاتلة الأطفال فى الأقصر .. صور

تقييم مستمر .. إعلان أول حركة للمحليات عام 2022 قريبًا

خطوة بخطوة.. طريقة التقديم وحجز شقق سكن مصر ودار مصر وجنة

نواب الشيوخ يشيدون بجهود"التجارة والزراعة" في حل أزمة شحنات البرتقال إلى روسيا

وزير الطاقة الإماراتي: لا نعتقد أن روسيا لديها نية لغزو أوكرانيا

نيفين جامع : تنسيق مع الوزارات لتطبيق قانون تفعيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الشمر المغلي.. التخسيس والقولون أبرزها

جنون أوسكار إسحق يسيطر على التريلر الثاني لمسلسل Moon Knight.. فيديو وصور

بدون جيم .. تمارين منزلية لبناء العضلات

الجمهور كلمة السر فى ثامن دورات الأسكندرية للفيلم القصير .. غياب المحافظ والدعم يثير التساؤلات .. والترجمة والاجراءات الإحترازية حاضرين بقوه

فيديو

إلهام شاهين تتراجع بعد هجومها على علاقة كريستيانو رونالدو وجورجينا : معرفش مين دي «فيديو»

500 مليون ليرة حلت المشكلة.. تفاصيل عملية تحرير الطفل المختطف فواز القطيفان|فيديو

فيديوجراف..خطة مرفق الكهرباء لترشيد الاستهلاك على المواطنين

فيديوجراف.. لغز جثمان علاء ولي الدين.. الطب الشرعي يحسم الأمر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ