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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نيفين جامع : تنسيق مع الوزارات لتطبيق قانون تفعيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية

نيفين جامع وزيرة
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أمام مجلس الشيوخ

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه في إطار تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية فقد تم اصدار قرار بإعادة تشكيل الأمانة الفنية للجنة برئاسة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعدد من الجهات ذات الصلة.

جاء ذلك خلال البيان الذي ألقته الوزيرة امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ حول رؤية وخطة عمل الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير، وذلك بناء على طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد حلاوة.

ترأس الجلسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، وشارك في الجلسة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية الى جانب اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.

وقالت الوزيرة إن أهم أعمال الأمانة الفنية للجنة خلال عام 2021 تضمنت التعامل مع 2521 كراسة شروط ومواصفات فنية وردت للأمانة الفنية لمراجعتها والتأكد من تطبيق قانون 5 لسنة 2015 لتفضيل المنتجات المحلية في التعاقدات الحكومية، ودراسة والرد على 8 شكاوى واردة إلى الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتجات المصرية بخصوص عدم تطبيق القانون في المشتريات الحكومية.

ولفتت الوزيرة إلى أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء نهاية العام الماضي بتشكيل المجلس التنفيذي لتعميق المنتج المحلي وتوطين الصناعة المحلية برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية عدد كبير من الوزراء ورؤساء وممثلي مختلف الهيئات المعنية، ليختص بتحديد ومتابعة الخطوات المقترحة لتنفيذ مشروعات الاستثمار الصناعي المستهدفة من قبل وزارة التجارة والصناعة بمشاركة القطاع الخاص، وتوحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة بملف تعميق المنتج المحلي وتوطين الصناعة المحلية بشأن تحديد الانشطة الصناعية المستهدفة لتحقيق الاستفادة المثلى من امكانات كل جهة، فضلاً عن المتابعة والتحليل المستمر لبيانات هيكل الواردات واتاحة النتائج التي يتم التوصل اليها لكافة الجهات التنفيذية ورجال الاعمال بالقطاع الصناعي بما يحقق النتائج المرجوة، والعمل على اتاحة كافة فرص الاستثمار الصناعي المستهدفة امام الوزارات والجهات العاملة في المجال الصناعي والتنسيق مع المستثمرين في مجال الصناعة للاستفادة من خبرات القطاع الخاص في ادارة وتنفيذ المشروعات الصناعية.

وزيرة التجارة والصناعة العقود الحكومية المنتج المحلي التصنيع المحلى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

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