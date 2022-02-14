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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يكشف تطورات جديدة فى قضايا معروف يوسف وخالد بوطيب وكهربا

صدى البلد

حصل نادى الزمالك على حكم لصالحه في القضية المرفوعة من جانب النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الفريق السابق.

كان معروف يوسف  قد تقدم بشكوى ضد النادي الأبيض في الفترة السابقة، للمطالبة بمستحقاته وحصل على حكم لصالحه في أول درجة تقاض، قبل أن يعلن رئيس الزمالك عن صدور حكم اليوم لصالح القلعة البيضاء. 

وقال رئيس الزمالك في مؤتمر صحفي عقده مجلس الإدارة الجديد اليوم، إن النادي سيفوز بقضية المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، مضيفا أن اللاعب حصل على حكم ضد النادي بسبب عدم إرسال اللجنة السابقة لإدارة النادي محامي لمتابعة القضية.

وشدد على أن النادي لن يترك حقه في قضية اللاعب الهارب محمود كهربا، وأن المحكمة ستؤيد الحكم السابق بتغريم اللاعب ٣٣ مليون جنيه لصالح نادي الزمالك.

وعقد مجلس الإدارة مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن خطة المجلس المنتخب في الفترة المقبلة بعد الفوز في الانتخابات الأخيرة.

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