البحث العلمي : دعم لتنظيم الأحداث بمجال علوم الحياة ..تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية والمركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ICGEB عن تقديم دعم لتنظيم الأحداث العلمية في مجال علوم الحياة في الدول الأعضاء بالمركز لعقدها خلال عام 2023.

يقوم مركز الـICGEB بتقديم الدعم بهدف تحقيق التواصل بين العلماء والباحثين والمجتمع المدنى وصانعى القرار من خلال عقد الأنشطة ، للتعرف على الأنشطة والتقديم لها

واعلنت الأكاديمية عن دعوة الأكاديمية العربية الألمانية للعلوم والإنسانيات AGYA للباحثين المتميزين المهتمين بالأبحاث متعددة التخصصات للتقديم فى عضوية 2022، على أن يكون آخر موعد للتقديم: 10 أبريل 2022.

وأوضحت أن العضوية تساعد على إلتقاء الباحثين العرب والألمان من جميع التخصصات تحت منصة واحدة ، وتشجع AGYA الباحثين المتميزين في بداية حياتهم المهنية (3-10 سنوات بعد الدكتوراه) في جميع مجالات العلوم الطبيعية، والتقنية، وعلوم الحياة، والعلوم الإنسانية، إلى جانب العلوم الاجتماعية، والفنون للتقدم بالحصول على عضوية الأكاديمية حيث تُمنح عضوية AGYA لمدة تصل إلى خمس سنوات، تليها عضوية مدى الحياة في شبكة الخريجين، ولكن على المتقدمين أن يكونوا منتسبين إلى جامعة أو مؤسسة بحثية في ألمانيا أو في أي دولة عربية، وأن يكون لديهم ما يثبت تميزهم البحثى في مجال التخصص و إتسامهم بالمهارات الأكاديمية و القيادية اللازمة.