عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منصوص عليه في الدستور.. خارجية أوكرانيا: متمسكون بالانضمام إلى حلف الناتو

حلف الناتو
حلف الناتو

أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الاثنين، تمسك كييف بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشيرة إلى أن عضوية أوكرانيا في الحلف هدف منصوص عليه في دستور البلاد.

وكتب المتحدث باسم الوزارة أوليه نيكولينكو - في منشور عبر "فيسبوك"؛ تعقيبًا على تصريحات سفير أوكرانيا لدى المملكة المتحدة بشأن إمكانية تخلي كييف عن عضوية الناتو من أجل السلام - : "كلمات سفير أوكرانيا في المملكة المتحدة، فاديم بريستايكو، عن أن أوكرانيا على استعداد للتفكير في التخلي عن عضوية الناتو من أجل منع الحرب مع روسيا، أٌخرجت عن سياقها".

وأضاف نيكولينكو - حسب ما نقلته صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية - أنه يجب اتخاذ جميع القرارات بما يتفق مع دستور البلاد.

وشدد نيكولينكو، على أن أفضل نوع من الضمانات هو أن تصبح أوكرانيا على الفور عضوًا في الناتو"، مضيفًا : "أصبح البحث عن إجابة لمسألة الضمانات مهمة أساسية وعاجلة".

كان السفير الأوكراني قد ألمح في مقابلة إذاعية في بريطانيا إلى أن أوكرانيا قد ترفض الانضمام إلى "الناتو" إذا أجبرتها الظروف على ذلك؛ في تصريحات تأتي وسط تصاعد التوترات مع روسيا التي تطالب بعدم انضمام كييف على الإطلاق إلى التحالف الأمني.

كييف حلف شمال الأطلسي الناتو أوكرانيا الخارجية الأوكرانية سفير أوكرانيا بريطانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

التقديم غدًا| أماكن طرح الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

بعد وفاة أم القاتل.. ارتفاع ضحايا "مذبحة دشنا" لـ3 قتلى و 3 مصابين

وجهته المقبلة أوروبا .. شوبير يؤكد رحيل نجم كبير عن الأهلي

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

ترشيحاتنا

الاتحاد السكندري يسقط فى فخ التعادل أمام إيسترن كومباني بالدوري

روسيا تكشف تفاصيل الاشتباك مع غواصة نووية أمريكية في المياه الإقليمية

التعليم: تدريبات لرفع مهارات وقدرات المقيمين بالمدارس الفنية ..الاحد

30 مليار دولار استثمارا.. سفير مصر بالسعودية: 150 معاهدة واتفاقية مع المملكة

بمواصفات قياسية.. أفضل ساعات ذكية في 2022 وأسعارها

هل يحصل الدائن على أمواله من المفلس حال امتلاكه تركة ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الشمر المغلي.. التخسيس والقولون أبرزها

جنون أوسكار إسحق يسيطر على التريلر الثاني لمسلسل Moon Knight.. فيديو وصور

بدون جيم .. تمارين منزلية لبناء العضلات

الجمهور كلمة السر فى ثامن دورات الأسكندرية للفيلم القصير .. غياب المحافظ والدعم يثير التساؤلات .. والترجمة والاجراءات الإحترازية حاضرين بقوه

فيديو

إلهام شاهين تتراجع بعد هجومها على علاقة كريستيانو رونالدو وجورجينا : معرفش مين دي «فيديو»

500 مليون ليرة حلت المشكلة.. تفاصيل عملية تحرير الطفل المختطف فواز القطيفان|فيديو

فيديوجراف..خطة مرفق الكهرباء لترشيد الاستهلاك على المواطنين

فيديوجراف.. لغز جثمان علاء ولي الدين.. الطب الشرعي يحسم الأمر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ