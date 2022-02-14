منصوص عليه في الدستور.. خارجية أوكرانيا: متمسكون بالانضمام إلى حلف الناتو

أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الاثنين، تمسك كييف بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشيرة إلى أن عضوية أوكرانيا في الحلف هدف منصوص عليه في دستور البلاد.

وكتب المتحدث باسم الوزارة أوليه نيكولينكو - في منشور عبر "فيسبوك"؛ تعقيبًا على تصريحات سفير أوكرانيا لدى المملكة المتحدة بشأن إمكانية تخلي كييف عن عضوية الناتو من أجل السلام - : "كلمات سفير أوكرانيا في المملكة المتحدة، فاديم بريستايكو، عن أن أوكرانيا على استعداد للتفكير في التخلي عن عضوية الناتو من أجل منع الحرب مع روسيا، أٌخرجت عن سياقها".

وأضاف نيكولينكو - حسب ما نقلته صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية - أنه يجب اتخاذ جميع القرارات بما يتفق مع دستور البلاد.

وشدد نيكولينكو، على أن أفضل نوع من الضمانات هو أن تصبح أوكرانيا على الفور عضوًا في الناتو"، مضيفًا : "أصبح البحث عن إجابة لمسألة الضمانات مهمة أساسية وعاجلة".

كان السفير الأوكراني قد ألمح في مقابلة إذاعية في بريطانيا إلى أن أوكرانيا قد ترفض الانضمام إلى "الناتو" إذا أجبرتها الظروف على ذلك؛ في تصريحات تأتي وسط تصاعد التوترات مع روسيا التي تطالب بعدم انضمام كييف على الإطلاق إلى التحالف الأمني.