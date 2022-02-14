نجولو كانتي.. قصة جامع القمامة الذي حاز على كل بطولات العالم في كرة القدم

نجولو كانتي.. اللاعب الخجول القصير صاحب البشرة السمراء والابتسامة الهادئة التي تضاهي طباعه، مسمار منتصف الملعب والمرشح دائما في كل الخيارات لينل لقب الأفضل في العالم.

نجولو كانتي.. جامع القمامة

النجم البالغ من العمر 30 عامًا لم تكن حياته وردية، حيث تعود اصوله لدولة مالي في إفريقيا، وهاجر والداه غلى باريس بحثًا عن فرص أفضل في المعيشة والرزق.

لكن الواقع لم يكن مغايرًا كثيرًا حيث اصطدمت عائلة كانتي بسوء الظروف المعيشية، فاضطر الطفل الصغير للبحث عن عمل ليساعد به الاسرة على تدبير نفقات المعيشة ودفع غيجار المنزل الصغير.

نجولو كانتي

كان كانتي طفلًا إفريقيًا قصيرًا في شوارع باريس فلم تناسبه فرص عمل كثيرة، فاضطر ليعمل في مجال جمع القمامة الذي بدأه والده.

كان كانتي يسير في شوارع باريس مسافات طويلة وساعات عديدة بحثًا عن القمامة والنفايات ليقدمها إلى الشركات العاملة في مجالات التدوير ويقبض أثمانًا زهيدة يساعد بها أسرته.

عندما لعب كانتي كرة القدم

كان كانتي شغوفًا بكرة القدم فالتحق باحد الأندية الصغيرة في منطقته، وكان اصغر اللاعبين سنًا واقصرهم قامة، لكن بصمته كانت واضحة منذ طفولته.

وبدا كانتي احتراف الكرة من خلال الانضمام إلى نادي بولون الفرنسي ثم إنضم غلى كاين لمدة عامين، وفي عام 2015 تغيرت حياته بعد التوقيع لنادي ليستر سيتي مقابل 8 مليون يورو.

كانتي

تمكن كانتي مع ليستر سيتي بالفوز بلقب الدوري الغنجليزي في موسمه الاول مع الفريق، لينتقل بعد ذلك إلى تشيلسي في صفقة استثنائيةن ويحصل معه على اللقب مجددًا ويحثق جائزة أفضل لاعب في الموسم.

بطولات نجولو كانتي

كانتي اللاعب الوحيد في العالم الذي جمع كل الألقاب في جعبته خلال عامين فقط أو ثلاثة، في تجربة فريدة من الصعب ان تتكر في عالم الساحرة المستديرة.

فاز كانتي بلقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي عام 2016، ومع تشيلسي 2017، وكأس الاتحاد الإنجليزي مع تشيلسي 2018، وكأس العالم مع فرنسا 2018، والدوري الأوروبي 2019، وكاس السوبر الاوروبي 2021، ودوري أبطال اوروبا 2021، وكأس العالم للأندية 2022.

وبذلك يكون نجولو كانتي اللاعب الوحيد الذي لم يخسر اي بطولة شارك فيها دون ان يحقق لقبها مرة على الأقل، باستثناء بطولة أمم اوروبا الذي حقق لقب الوصيف فيها عام 2016.