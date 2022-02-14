حبس شخصين سرقا سيارة بضائع بالإكراه في الأميرية

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بسرقة سيارة نقل محملة بالبضائع بالإكراه بمنطقة الأميرية.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط مسلحين لقيامهما بسرقة سيارة نقل محملة بالبضائع بالإكراه وإعادة المسروقات.



تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة الغربية) بأنه أثناء قيادته إحدى السيارات التابعة للشركة محل عمله محمل عليها بضائع لتسليمها لشخصان.



وفور حضور الأخيرين مستقلان مركبة " توك توك " فوجئ بقيام أحدهما بإشهار سلاح نارى "فرد خرطوش" تجاهه وقيام الآخر بتهديده بسلاح أبيض "سكين " وأجبروه على الترجل من السيارة والتخلى عنها وإستوليا على (السيارة بحمولتها وبداخلها مبلغ مالى) ولاذا بالفرار.



كما أضاف بقيامه بتتبع السيارة المُستولى عليها لكونها مزودة بجهاز تتبع وعثر عليها بالمنطقة محل البلاغ دون المبلغ المالى والبضائع المشار إليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شقيقين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما ( فرد خرطوش – طلقتين من ذات العيار – سلاح أبيض "سكين" – مركبة توك توك ملك أحدهما) والمُستخدمين فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما ، كما أقرا بأنه نظراً لسابقة قيام المجنى عليه بتوريد بضائع لهما ومرورهما بضائقة مالية فأختمرت فى ذهنهما فكرة إرتكاب الواقعة

وفى سبيل ذلك اتفقا معه على التقابل بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية ، وتمكنا من إرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وعقب نقل المسروقات لمسكنهما تخليا عن السيارة بمكان العثور عليها.



وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والمضبوطات وإتهمهما بسرقته بالإكراه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.