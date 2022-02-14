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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب مشكلة طارئة.. هبوط قاذفة نووية أمريكية اضطراريا في قاعدة ببريطانيا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

اضطرت قاذفة B-52H النووية الأمريكية، للعودة إلى قاعدتها في بريطانيا، واختصرت مهمتها بعد مشكلة طارئة.

 

وذكرت مجلة الجيش البريطاني، أن القاذفة القادرة على حمل أسلحة نووية طرأ عليها مشكلة عادت إلى المملكة المتحدة على إثرها في إجراء احترازي.

 

وأقلعت قاذفتان استراتيجيتان تابعتان للقوات الجوية الأمريكية من طراز B-52H يوم الاثنين من قاعدة فيرفورد الجوية في جنوب إنجلترا في مهمة استغرقت عدة ساعات.

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ومرت القاذفتان جنوبا فوق المحيط الأطلسي على طول خليج بسكاي ساحل البرتغال، ودخلتا أجواء المتوسط فوق مضيق جبل طارق، ثم عادت إحداهما إلى إنجلترا عبر المجال الجوي لإسبانيا بعد أن أرسلت إشارة PAN-PAN.

 

ورسالة الهاتف الراديوي PAN-PAN هي إشارة قياسية دولية تستخدم للإعلان عن وجود مشكلة على متن الطائرة لا تهدد أفراد الطاقم، حيث سارت طول رحلة العودة على ارتفاع منخفض.

 

وبحسب التقارير، فطرأت المشكلة بعد أن زودت القاذفة بالوقود جوا قبالة سواحل إسبانيا.

 

وحسب مصادر في وزارة الدفاع البريطانية، فإن نشر القاذفات أمر "روتيني"، ولكن ينظر إليها أحيانا على أنها استعراض للقوة في أوقات التوتر الشديد.

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