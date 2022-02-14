حكيمي يكشف سبب رحيله عن ريال مدريد

كشف المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي عن فترته مع ريال مدريد ورحيله إلى الدوري الإيطالي .

وذكر حكيمي في تصريحاته لصحيفة "ماركا" الإسبانية ، حين غادرت إلى إنتر، كان هناك خيار إعادة شراء لصالح ريال مدريد، ولكنهم لم ينفذونه.

وشدد جكيمي، على أنه اعتقد أن ريال مدريد لم يرغب في الرهان عليه بنفس قدر الأندية الأخرى.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فإن ريال مدريد رفض معادلة عرض باريس سان جيرمان لشراء حكيمي من إنتر في الصيف الماضي، رغم أنه كان يملك الأولوية.

وكان المغربي الذي نشأ في صفوف ريال مدريد غادر للمرة الأولى في صيف 2018 معارا إلى بوروسيا دورتموند لمدة عامين.

وبعد العودة في صيف 2020 انتقل حكيمي إلى إنتر ميلان مقابل 43 مليون يورو، لينتقل في العام التالي إلى باريس سان جيرمان مقابل 66.5 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

يذكر أن حكيمي شارك مع منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، وغادر من ربع النهائي على يد منتخب مصر بالخسارة في الأوقات الإضافية بهدفين مقابل هدف وحيد.