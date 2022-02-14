التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين طلائع الجيش ومصر المقاصة بالدوري

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي مصر المقاصة وطلائع الجيش بالتعادل السلبي ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب الكلية الحربية فى الجولة الـ9 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وتلقي كريم الطيب بطاقة صفرا بعد تدخل عنيف على لاعب مصر المقاصة فى الدقيقة 15.

واستحوذ فريق طلائع الجيش على وسط الملعب بالتمريرات بين لاعبين مع تراجع جميع لاعبو مصر للمقاصة فى الدقيقة 21 .

توقفت المباراة بعد سقوط اللاعب أحمد عبد المنعم على أرضية الملعب بعد اصطدام مع هشام حافظ ونزول الطاقم الطبي لإسعافه فى الدقيقة 24 .

وأرسلت الكرة داخل منطقة الجزاء ووصلت لكريم الديب الذي سددها ولكن ارتدت من القائم الأيمن فى الدقيقة 38 .

ويحتل طلائع الجيش فى المركز الـ16 برصيد 5 نقاط ، بينما جاء مصر المقاصة فى المركز الـ14 برصيد 7 نقاط .