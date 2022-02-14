تكرار الكتابة..طريقة عقاب التلاميذ المشاغبين عند القدماء المصرين

اكتشفت نحو 18 ألف قطعة فخار منقوشة في موقع حفر أثري، يُعتقد أنه في مدينة أثريب المصرية القديمة، كتبت عليها سطور كنوع من العقاب للتلاميذ المشاغبين.





وبحسب احد المواقع، القطع، المعروفة باسم «أوستراكا» (قطع مسطحة تم استخدامها للكتابة)، عبارة عن شظايا من الأواني والجرار المستخدمة كمواد للكتابة منذ نحو 2000 عام.



استخدم قدماء المصريين الـ«أوستراكا» في أشياء مثل الإيصالات والقوائم وحتى لكتابة السطور كعقوبة مدرسية.



وأجرت جامعة «توبنغن» الألمانية الحفريات بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار المصرية.



ووفقاً لعلماء الآثار، من النادر جداً العثور على مثل هذا الحجم الكبير من الـ«أوستراكا».



تُظهر القطع الفخارية لمحة عن الحياة اليومية لمدينة أثريب القديمة.



ووفقاً للبروفسور في جامعة «توبنغن» كريستيان ليتز، الذي قاد عمليات التنقيب، فإن العديد من القطع كان مصدرها مدرسة قديمة. وقال: «هناك قوائم بالأشهر والأرقام والمشكلات الحسابية وتمارين القواعد وأبجدية الطيور - تم تخصيص طائر لكل حرف يبدأ اسمه بهذا الحرف».



يحتوي عدد كبير من الـ«أوستراكا» أيضاً على تمارين كتابية يصنفها الفريق على أنها عقاب. يتم نقش القطع بنفس الحرف أو الحرفين في كل مرة.



تم الكشف أيضاً على فئة خاصة من الـ«أوستراكا» التي تحتوي على صور. وقال ليتز: «تُظهر هذه القطع صوراً رمزية مختلفة، بما في ذلك الحيوانات مثل العقارب والسنونو، والبشر، وحتى الأشكال الهندسية».



بدأ علماء الآثار الحفر في أثريب - التي تقع على بعد 40 كيلومتراً شمال القاهرة - في عام 2003