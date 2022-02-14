بديلا لروسيا.. النمسا تخطط للاعتماد على دول الخليج في إمدادات الطاقة

أكدت النمسا أنها سوف تعتمد على المنطقة العربية كشريك رئيسي في إمدادات الطاقة مستقبلًا، لتكون بديلًا لروسيا بسبب الأزمة الأوروبية الروسية الراهنة.

وقالت وزيرة الاقتصاد النمساوية مارجريت شرامبوك - في تصريحات اليوم الاثنين - إن هناك حاجة إلى شراكات جديدة في مجال الطاقة، لافتة إلى أنها أجرت مؤخرًا محادثات مع الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في هذا الشأن.

وأضافت الوزيرة أنها سوف تزور السعودية في مارس المقبل لبحث زيادة إمدادات النفط، لافتة الى أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يُنظر إليها على أنها "جرس إنذار" لإمدادات الطاقة في النمسا، وفي أوروبا عامةً.

وطالبت شرامبوك، بإنشاء احتياطيات غاز استراتيجية، التي قد يكون من الضروري وجود إطار قانوني لها، على غرار قانون تخزين النفط، لافتة إلى أنه على المدى المتوسط يجب توسيع إنتاج موارد أخرى من الطاقة وإيجاد موردي غاز آخرين.

وأضافت الوزيرة أنه على عكس ألمانيا -على سبيل المثال- لدى النمسا عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز مع روسيا، مشيرة إلى أنه حتى في أسوأ أوقات الحرب الباردة كانت روسيا تزود الغاز إلى النمسا، موضحة أن البلاد لديها أيضًا عقود غاز طويلة الأجل مع النرويج.