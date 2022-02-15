عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. الميكانيكي بيقولك .. أسباب نفاد بطارية السيارة.. لعشاق الفخامة.. 5 سيارات فارهة في عمان موديل 2022 ..نظرة شاملة عن كيا اكسيد موديل 2022

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى التقرير التالي:

 

الميكانيكي بيقولك .. أسباب نفاذ بطارية السيارة

الميكانيكي بيقولك .. هناك الكثير من المشكلات التي تتعلق بالمنظومة الفنية للسيارة، مثل الأعطال الخاصة بالمحرك، أو بمنظومة التبريد، إضافة إلى كثير من الأمور الأخرى، ومنها مشكلات بطارية السيارة مثل نفاد الطاقة والتسريبات ايضا.

 

لعشاق الفخامة.. 5 سيارات فارهة في عمان موديل 2022 .. صور

يضم السوق العماني باقة من الموديلات المتنوعة لعام 2022، بين فئة السيدان والهاشباك، وسيارات الدفع الرباعي من عائلة الـ SUV، و الكروس أوفر الرياضية، وتبقى السيارات الفارهة واحدة من الفئات التي تحصل على اهتمام كبير من قبل الكثير.

 

الميكانيكي بيقولك.. متى يجب تغيير زيت الفتيس؟

الميكانيكي بيقولك .. لاشك أن ناقل الحركة هو احد اهم العناصر الرئيسية بالمنظومة الفنية، فهو المسؤول عن تنظيم السرعة واعطاء امر الانطلاق الخاص بالسيارة، إلى جانب باقي العناصر الفنية داخل السيارة، ولذلك فمن الضروري أن نهتم جيدًا بهذا الجزء المحوري، مع متابعة جميع الأساليب الخاصة بحمايته لتجب الاضرار الكثيرة.

 

أبرز 5 سيارات كروس أوفر موديل 2022 بالبحرين.. صور

استطاعت إصدارات الكروس اوفر الرياضية، أن تحدث حالة انتشار واسعة داخل الأسواق العالمية والعربية، لما تتمتع به من قدرات قياسية تمنحها الأفضلية في التعامل مع بعض الطرق، بالإضافة لمساحتها الداخلية الرحبة مع التجهيزات الأخرى التي تتعلق بكل علامة تجارية.

 

باللون الوردي.. سيارة احلام الفتيات "ماكلارين 765LT" بإطلالة خاطفة للأنظار |صور

يرتبط اللون الوردي في اغلب الاحيان بالعنصر النسائى، نظرا لانتشارة بين الفتيات، ولكن عندما يتعلق الموضوع بعالم السيارات فيبدو أن الأمر سوف يخطف انظار الكثيرين، بعد ان ظهرت السيارة ماكلارين 765LT بإطلالة خارجية تحمل هذا اللون المميز.

 

نظرة شاملة عن كيا اكسيد موديل 2022 في السوق المصري .. صور

استطاعت شركة كيا الكورية الجنوبية أن تحتل مكانة كبيرة داخل السوق المصري، نسبة إلى تاريخها الممتد وإصداراتها المتنوعة، ومنها فئة الكروس اوفر الرياضية والتي تضم النسخة اكسيد موديل 2022، وتعد هذه السيارة واحدة من احدث الطرازات المقدمة من كيا، حيث تنطلق محليًا عبر فئتين من التجهيزات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

أمطار ورياح.. الأرصاد: طقس غير مستقر يضرب البلاد لمدة 72ساعة من الجمعة

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

بيراميدز .. الأسباب الحقيقية لاعتزال عبد الله السعيد

بمقدم 40 ألفا| طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في 15 مدينة جديدة.. تفاصيل

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 15-2-2022

ترشيحاتنا

مدرب الهلال السوداني: الأهلي أقوى فريق.. وخبرة موسيماني أفريقيًا تميزه

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 - 2- 2022

أخبار التكنولوجيا| أفضل تليفزيونات OLED في 2022.. وكيف تصبح من الأغنياء بهذه العملة الرقمية

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 15-2-2022

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 15-2-2022

جونز هوبكنز: إصابات العالم بفيروس كورونا تتجاوز الـ413 مليون حالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات| سمكة مصنوعة من قلب إنسان.. ظهور قرية غارقة منذ 30 عامًا.. أول عطر برائحة البطاطس المقلية

لمحبي الفرايز.. ابتكار أول عطر فرنسي برائحة البطاطس المقلية

بالخطأ.. رجل يتلقى شيكًا من شركة الكهرباء بـ2 تريليون جنيه إسترليني

بسياراتها والمقاهي.. خروج قرية غارقة منذ 30 عاما من تحت المياه|صور

فيديو

دينا الشربيني تعلق على نجاح مسرحية أحفاد ريا وسكينة.. فيديو

حب زي الروايات .. محمد واجه الكل وتزوج مريم من قصار القامة

فيديو.. قصة اعتزال سهير البابلي الفن وكيف أقنعها الشعراوي بالعودة للشاشة

محمد قماح يطرح أغنية “أحضنينى” مع إيناس الليثى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ