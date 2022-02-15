أخبار السيارات.. الميكانيكي بيقولك .. أسباب نفاد بطارية السيارة.. لعشاق الفخامة.. 5 سيارات فارهة في عمان موديل 2022 ..نظرة شاملة عن كيا اكسيد موديل 2022

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى التقرير التالي:

الميكانيكي بيقولك .. هناك الكثير من المشكلات التي تتعلق بالمنظومة الفنية للسيارة، مثل الأعطال الخاصة بالمحرك، أو بمنظومة التبريد، إضافة إلى كثير من الأمور الأخرى، ومنها مشكلات بطارية السيارة مثل نفاد الطاقة والتسريبات ايضا.

يضم السوق العماني باقة من الموديلات المتنوعة لعام 2022، بين فئة السيدان والهاشباك، وسيارات الدفع الرباعي من عائلة الـ SUV، و الكروس أوفر الرياضية، وتبقى السيارات الفارهة واحدة من الفئات التي تحصل على اهتمام كبير من قبل الكثير.

الميكانيكي بيقولك .. لاشك أن ناقل الحركة هو احد اهم العناصر الرئيسية بالمنظومة الفنية، فهو المسؤول عن تنظيم السرعة واعطاء امر الانطلاق الخاص بالسيارة، إلى جانب باقي العناصر الفنية داخل السيارة، ولذلك فمن الضروري أن نهتم جيدًا بهذا الجزء المحوري، مع متابعة جميع الأساليب الخاصة بحمايته لتجب الاضرار الكثيرة.

استطاعت إصدارات الكروس اوفر الرياضية، أن تحدث حالة انتشار واسعة داخل الأسواق العالمية والعربية، لما تتمتع به من قدرات قياسية تمنحها الأفضلية في التعامل مع بعض الطرق، بالإضافة لمساحتها الداخلية الرحبة مع التجهيزات الأخرى التي تتعلق بكل علامة تجارية.

يرتبط اللون الوردي في اغلب الاحيان بالعنصر النسائى، نظرا لانتشارة بين الفتيات، ولكن عندما يتعلق الموضوع بعالم السيارات فيبدو أن الأمر سوف يخطف انظار الكثيرين، بعد ان ظهرت السيارة ماكلارين 765LT بإطلالة خارجية تحمل هذا اللون المميز.

نظرة شاملة عن كيا اكسيد موديل 2022 في السوق المصري .. صور

استطاعت شركة كيا الكورية الجنوبية أن تحتل مكانة كبيرة داخل السوق المصري، نسبة إلى تاريخها الممتد وإصداراتها المتنوعة، ومنها فئة الكروس اوفر الرياضية والتي تضم النسخة اكسيد موديل 2022، وتعد هذه السيارة واحدة من احدث الطرازات المقدمة من كيا، حيث تنطلق محليًا عبر فئتين من التجهيزات.