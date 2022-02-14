مفوضة بالاتحاد الأفريقي: إيجيس 2022 حدث عالمي ضخم في قطاع البترول والطاقة..فيديو

قالت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة بمفوضية الاتحاد الأفريقى، إن معرض إيجيس 2022 يعد حدثًا عالميًا ضخمًا في قطاع البترول والطاقة.

وأضافت "أبو زيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "مؤتمر ومعرض إيجبس 2022 يناقش هذا العام زيادة الاستثمار في الطاقة النظيفة لمواجهة التغير المناخي وخاصة بالقارة الأفريقية".

وتابعت: "مصر بقيادة الرئيس السيسي تولي اهتماما كبيرا بزيادة المشروعات التنموية والاستثمار في مجال الطاقة النظيفة داخل دول القارة الأفريقية".



وأضافو الدكتورة أماني أبو زيد: "لابد من استخدام كل المتاح من موارد الطاقة النظيفة لمواجهة التغير المناخي في دول القارة الأفريقية".

