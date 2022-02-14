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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع وإصابة 41 شخصًا في اصطدام مروع لقطارين بألمانيا

المانيا
المانيا

أكدت وسائل إعلام ألمانية، أن شخصا لقي مصرعه وأصيب حوالي 30 أخرين في حادث تصادم قطارين للركاب جنوب مدينة ميونخ.

وذكرت الشرطة في بيان لها، أن "الحادث وقع في الجزء الجنوبي من مدينة ميونخ"، مشيرة إلى أن "أعداد الضحايا في إرتفاع".

وذكرت تقارير محلية أن شخصًا واحدًا على الأقل لقى مصرعه وأصيب 40 آخرون.

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وقع الحادث بالقرب من محطة Ebenhausen-Schäftlarn.

وقالت وسائل إعلام محلية إن بعض الجرحى أصيبوا بجروح خطيرة، بينما ورد أن سائق قطار محاصر في مكان الحادث. 

ووقع التصادم في حوالي الساعة 4.40 مساءً بالتوقيت المحلي على خط سكة حديد واحد.

وأكدت شرطة ميونيخ في بيان وقوع الحادث، وقالت إن خدمات الطوارئ موجودة في الموقع.

 وأضافوا أن الطريق أغلق تماما.

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