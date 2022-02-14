ختام فعاليات دورة الأئمة الفلسطينيين بأكاديمية الأوقاف الدولية.. غداً

تختتم، غدًا الثلاثاء، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي فعاليات دورة الأئمة الفلسطينيين التي عقدت في الفترة من 7/ 2/ 2022م حتى 14/ 2/ 2022م بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر.

يأتي ذلك بحضور كل من : الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور حاتم محمد حلمي وزير الأوقاف الفلسطيني، والدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين.

دورة الأئمة الفلسطينيين

نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر جولة ميدانية لمسجدي الجامع الأزهر والإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة ، ضمن فعاليات الدورة التدريبية المشتركة لأئمة دولة فلسطين الشقيقة.

وخلال الجولة أعرب الأئمة الفلسطينيون عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة الميدانية للأماكن الطيبة والمحببة إلى نفوسهم والتي كثيرا ما سمعوا عنها ، وقدموا كامل الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري على البرامج الرائعة للدورة التدريبية المشتركة ، سواء من ناحيتها العلمية أم الثقافية.

رافق الوفد خلال الجولة الدكتور/ أشرف فهمي مدير عام التدريب ، والشيخ/ هيثم رمضان مدير أكاديمية الأوقاف الدولية ، وكان في استقبال الوفد الدكتور/ خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة ، والدكتور/ محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة ، والدكتور/ مصطفى عبد السلام محمد إمام مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ، والدكتور/ هاني عواد مدير عام الجامع الأزهر الشريف.

عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي

واختتم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مؤتمره الـ 32 الذي انعقد بعنوان: «عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي»، في يومي 12-13 فبراير بأحد فنادق القاهرة، بحضور كوكبة من وزراء الشئون الدينية، والمفتين، والعلماء، والمفكرين، والمثقفين، والبرلمانيين، والإعلاميين، والكتاب، من المسلمين وغيرهم من مختلف دول العالم.

وناقش المؤتمر، في الجلسة العلمية التاسعة موضوع «ثقافة المواطنة»، وترأس الجلسة الدكتور نور الحق قادري الوزير الاتحادي للشئون الدينية والتحالف بين الأديان بباكستان، وعضوية الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، الشيخ الحاج موسى درامي وزير الحكومة المحلي والشئون الدينية بجامبيا، والدكتور محمد إبراهيم الحفناوي الأستاذ بجامعة الأزهر، ومحمد عبد الله باه مدير عام جامعة الأعمار بغينيا كوناكري، والدكتور أحمد ربيع العميد الأسبق لكلية الدعوة الإسلامية، وموسى عمر المنسق العام لمجلس الأئمة وكبار المسئولين بالكاميرون.

وفي بداية الجلسة، وجه الدكتور نور الحق قادري الوزير الاتحادي للشئون الدينية والتحالف بين الأديان بباكستان الشكر والتقدير، للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما قدم الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على حسن تنظيم هذا المؤتمر.

وأكد الدكتور نور الحق قادري، أن المواطنة هي المشاركة وأساسها التسامح والتعدد وقبول الآخر، بمختلف الأعراق والديانات والثقافات، مبينًا أن مبدأ المواطنة لا يتعارض مع الشريعة ودين الإسلام، فأول دولة تعتمد المواطنة أساسًا لها هي دولة المدينة المنورة، وجمعت مختلف الأعراق ، فعقد المواطنة عقد اجتماعي مبني على علاقة الأخذ والعطاء وأداء الحقوق والواجبات، فالدين يربط بين الفرد وعناصر أمته ربطًا وثيقًا يكون الكل فيه مسئولًا عن بعضه بغض النظر عن الدين أو العرق أو اللغة ، للوصول إلى مجتمع متعايش مسالم متضامن متكاتف ضد أي مخاطر داخلية أو خارجية لتحقيق السلام الاجتماعي ، فحين تسود المواطنة يسود التآخي والتعايش لتمهيد الطريق لمستقبل مشرق.

وفي كلمته، قال الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، إنه يجب علينا أن نغرس ثقافة الانتماء في أبنائنا، والمتصفح لكتاب الله (عز وجل) وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) يجد أن ثمة أسسا وقواعد كانت أساس ما يُسمى اليوم بمفهوم المواطنة والتي تعني ثقافة الانتماء للوطن، حيث يقول سبحانه: «وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا»، ولا يتعارض الانتماء للوطن مع الانتماء للأمة ككل فنحن أمة واحدة.

وأشار إلى أننا لا نعيش في جزر منعزلة، بل نعيش في مجتمع مترابط بجماعة يألف ويؤلف ويفيد ويستفيد، فكل تكاليف الشريعة الإسلامية جعلت المسئولية الفردية في الحساب أمام الله (عز وجل)، والمسئولية الجماعية في الأداء، فعلى الدعاة أن يكونوا معاول بناء وليس معاول هدم ولا دعاة ثقافة عنصرية، فالإسلام يرفض أي نوع من الشقاق والخلاف ويسعى للحفاظ على علاقات أبناء المجتمع الواحد لبناء مجتمع إيجابي متكامل يبذل الخير للغير ، فكل من يحاول ممارسة ما يوقع الفتن في المجتمع يناقض روح الشريعة الإسلامية التي تبني الانتماء الجماعي للفرد في المجتمع الذي يعيش فيه.