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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهلال السعودي يعين رامون دياز مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لـ جارديم

رامون دياز مدرب الهلال
رامون دياز مدرب الهلال الحالي

أعلن نادي الهلال السعودي، عن تعاقده مع الأرجنتيني رامون دياز كمدير فني للفريق خلفًا للمقال البرتغالي ليوناردو جارديم.

ونشر نادي الهلال بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع " تويتر" جاء فيه:" أنهى مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ فهد بن سعد بن نافل، إجراءات التوقيع مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز."

وأضاف:"يعمل دياز بموجب العقد مدربًا للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي وينتظر أن يصل دياز في وقت مبكر من صباح غد الثلاثاء برفقة طاقمه المساعد على أن يبدأ مهامه مساءً."

وسبق لدياز تدريب الهلال، كما أنه قد درب فريق بيراميدز منذ عامين.

أعلن نادي الهلال السعودي، إقالة البرتغالي ليوناردو جارديم من تدريب الفريق بالتراضي.

ونشر نادي الهلال بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع " تويتر"، جاء فيه: قرر مجلس إدارة النادي برئاسة فهد بن سعد بن نافل، إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدير الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، البرتغالي ليوناردو جارديم بالتراضين حيث قدم المجلس شكره وتقديره لـ "جارديم" على ما قدمه طوال فترة عمله في النادي، متمنيًا له التوفيق في فترة عمله.

ويأتي ذلك عقب الهزيمة الكاسحة التي تلقاها الهلال على يد النادي الأهلي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية.

الهلال نادي الهلال السعودي رامون دياز ليوناردو جارديم بيراميدز

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