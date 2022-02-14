عامر حسين: كيروش طلب إقامة مباراة السنغال في استاد القاهرة.. فيديو

قال عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر طلب إقامة مباراة منتخب مصر والسنغال المؤهلة لكأس العالم على استاد القاهرة .



وأضاف عامر حسين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن "المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" ننتظر رد الاتحاد الإفريقي بعد حصول محمد عبد المنعم على إنذار آخر في المباراة النهائية من كأس الأمم الإفريقية كي يتمكن من المشاركة في المباراة المؤهلة لكأس العالم المقبلة ".

وتابع عامر حسين :" كارلوس كيروش حصل على إجازة بعد انتهاء بطولة الأمم الإفريقية ويعود مرة أخرى لمباشرة عمله ".

وأكمل عامر حسين :" كيروش حصل على كل مواعيد المباريات والارتباطات بالبطولات والدوري يتوقف يوم 9 مارس المقبل والمشكلة في مباريات البطولة الإفريقية ".

