ميسي غير عادي.. بنزيما: مواجهة خاصة تجمعني بمبابي خلال مباراة "سان جيرمان"

تحدث الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، عن المواجهة المرتقبة لفريقه أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وقال بنزيما في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لقد عملت بجد وأشعر بتحسن، سنرى لاحقًا خلال التدريب وسنقرر ماذا سنفعل قبل مباراة الغد، لقد تعافيت ولكن يجب عليّ معرفة ماذا سأشعر خلال التدريب اليوم."‬



‫وأضاف: "هذه الثلاثة أسابيع كانت صعبة، لقد عملت بجد لأكون هنا، سأكون جاهزًا ولكن سنرى، أنا هنا لمساعدة فريقي."‬



‫وأكمل: "ستكون مباراة قوية تلك التي ستجمعني بمبابي، ستكون مباراة خاصة لأننا نلعب معًا في المنتخب الفرنسي، الشيء الأهم هو الانتصار، كما يعرف الجميع فأنه من الممكن أن يلعب مبابي معنا يومًا ما، لكننا نركز على تحقيق الانتصار غدًا‬."

وأردف: "الموسم مازال طويلًا، نحن لا نأخذ المخاطرات، لكنني هنا لأنني أريد أن أساعد الفريق، إذا كان عليّ أن أتحامل سأفعل ذلك."

وزاد: "لا يوجد مفضل للفوز غدًا، في كرة القدم اليوم لا يوجد أي شيء. يمكنك الفوز ، يمكنك الوصول إلى النهائي ، لكنها 90 دقيقة ومن يريدها أكثر من غيره يمكنه الفوز. إذا نظرنا إلى لاعب تلو الآخر ، فنحن جميعًا متشابهون. لا توجد مفضلات في كرة القدم الآن، كل لاعبي باريس سان جيرمان رائعين."

وعن اللعب أمام ميسي ونيمار، قال: "ميسي غير عادي. الناس يتوقعون الأهداف لكن ما يفعله داخل الملعب ..إذا تحدثنا عن ميسي نتحدث عن كرة القدم، أما نيمار فهو لاعب كبير ، لا أعرف ما إذا كان جاهز بنسبة 100٪ ، لكن من الأفضل لهم أن يلعب، لكن المباراة لا تعتمد على لاعب. نيمار مثل ميسي ، لاعب جيد جدا ، قوي جدا."

ويحل ريال مدريد ضيفًا على باريس سان جيرمان غدًا الثلاثاء في ثمن نهائي دوري الأبطال.