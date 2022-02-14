متى بشاي : وقف التعامل بمستندات التحصيل يؤثر على ارتفاع الأسعار

قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردبن بالاتحاد العام للغرف التجارية، أننا تفاجئنا ببيان من البنك المركزي يبلغ البنوك بوقف التعامل بمستندات التحصيل الخاصة بالمستوردين .

وأكد متى بشاي أن عددا كبيرا من المستوردين تلقوا رسائل من البنك برفض التعامل بمستندات التحصيل وبوليسة الشحن باقي عليها ٣ أو ٤ أيام ولم يكن لدى الناس اي علم بالقرار .



وأوضح متى بشاي أن غرفة المستوردين اتجمعت اليوم مع وزارة المالية والبنك المركزي وعلى الفور اصدرت غرفة اسكندرية بيان برفض قرار البنك المركزي قائلا “ ليس لدينا مانع من القانون لكن كان يجب التنسيق مع المستوردين ونطالب بتأجليه ٦ أشهر أو إلغاءه لان هذا القرار سيكون له تأثير سلبي على الأسعار”.