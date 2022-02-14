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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: الابتكار في إنشاء المدن الذكية يغيّر الوجه العمراني والحضاري لمصر

مجلس النواب
مجلس النواب

قالت النائبة ابتسام أبو رحاب عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إنه بالتزامن مع تطبيق الرقمنة بمختلف القطاعات والوزارات لم تغفل الحكومة عن إطلاق دورات تدريبية للموظفين العاملين لديها، وذلك على استخدام آليات التكنولوجيا الحديثة في بيئة العمل، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تدريب كثير منهم خاصة المقرر نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة.

و أضافت "أبو رحاب" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن إطلاق منصة للابتكار المفتوح في مجال المدن الذكية التي تعتبر حجر أساس للجمهورية الجديدة وتستهدف الحكومة إنشاء مدن ذكية بنظام الجيل الرابع تعمل على تغيير وجه مصر العمراني والحضاري سواء من وحدات سكنية ووسائل مواصلات باشتراطات معينة وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطن.

وعن أهم فوائد إحلال الرقمنة، أشارت عضو لجنة الإسكان، إلى أن هناك نحو 50% من التجارة بمنظومة الاقتصاد غير الرسمي حجم أعمالها غير معلوم بالنسبة للدولة، ولذلك تفعيل الرقابة عليها يدعم نمو الاقتصاد القومي، علاوة على إقصاء العنصر البشري وإحلال الحاسوب في كشف كافة المعاملات النقدية والتجارية.

وتابعت البرلمانية حديثها، قائلة: جميع دول العالم تلاحظ الحركة التنموية التي تشهدها مصر بشكل غير مسبوق " فقد أصبح التطوير هو عنوانا" ونأمل في إستمرارية السير على هذه الخطى الثابتة.

تعزيز نمو قطاع ريادة الأعمال

في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز نمو قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة وتعزيز مكانة مصر كمركز رائد في مجال ريادة الأعمال المدفوعة بالابتكار، أعلنت كلًا من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" و"شركة بلاج أند بلاى  Plug and Play" الرائدة عالميًا في مجال تمكين الشركات الناشئة وتسريع نموها عن انضمام مشروع الحوكمة الاقتصادية (EGA) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) كشريك مؤسس جديد لإطلاق "منصة الابتكار المفتوح في مجال المدن الذكية" بالقاهرة.

ويهدف التعاون بين "إيتيدا" وبلج أند بلاي العالمية ومشروع الحوكمة الاقتصادية EGA إلى إطلاق منصة ابتكار مفتوح للشركات الناشئة في القاهرة والتي تركز على مجالات التحول الرقمي ونقل أحدث الخبرات الاحترافية بقطاع تكنولوجيا المعلومات من قلب "سيليكون فالي"، بولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى مصر.

وتم فتح باب التقديم للشركات الناشئة للبرنامج المُقدم من "بلج أند بلاي" مصر، وذلك حتى يوم 28 فبراير 2022 حيث سيتم قبول عدد يتراوح بين 20 إلى 30 شركة ناشئة مصرية لتشارك في أول دورة تدريبية لمدة 3 أشهر تبدأ في مارس القادم. ويتكون البرنامج من مسارين وهما مسار "مُسّرع الأعمال" ومسار "احتضان الشركات الناشئة".

وقال عزيز الهاشم، مدير "بلج أند بلاي مصر": "سعداء لاستقبال طلبات المشاركة في منصة ابتكار المدن الذكية في مصر، حيث يشهد قطاع الشركات الناشئة نموًا ملحوظًا في إفريقيا ومصر بسرعة فائقة، ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذا المشهد المزدهر لدعم الأفكار والحلول المستقبلية من خلال خلق بيئة مواتية للمشاريع القائمة على التكنولوجيا والابتكار في المنطقة".

وتقدم المنصة مساحات عمل مجانية للشركات الناشئة المشاركة وذلك بمركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل بالقاهرة. كما توفر المنصة الفرصة للشركات الناشئة للتواصل مع كبرى الشركات المصرية والمستثمرين والخبراء لخلق فرص للتعاون وبحث مجالات العمل المشترك.

وتتيح المنصة للشركات الناشئة فرص الاستفادة من شبكة "بلج أند بلاي" العالمية من المستثمرين والشركات، وتلقى التدريب من قبل محترفين محليين وعالميين، وتقديم ورش عمل مخصصة للشركات، وعقد فعاليات لعرض الأفكار بالإضافة إلى فعالية للتدريب على طرح أفكارهم استعدادًا لتخرجهم. كما تتيح المنصة التسهيلات للشركات الناشئة غير المصرية المشتركة بالبرنامج من خلال مساعدتهم في التشبيك مع الشركاء المناسبين لتوسيع أعمالهم في المنطقة.

جدير بالذكر أن الانضمام لمنصة الابتكار المفتوح لا يتضمن أي شروط أو طلبات خاصة بحصص الملكية أو المساهمة بالشركات الناشئة المشاركة بالبرنامج، كما سيتم تحديد الاستثمارات المحتملة في الشركات مع الشركاء المؤسسين لمنصة الابتكار المفتوح والشركات الناشئة بشكل فردي.

وكجزء من مهمة منصة الابتكار المفتوح بالقاهرة، حددت شركة Plug and Play Egypt وشركاؤها المؤسسون القطاعات الرئيسية والمجالات التكنولوجية التي ستركز عليها وهي حلول الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجستية والنضج الرقمي الحكومي Govtech، والرعاية الصحية.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات الشركات الناشئة الاتصالات التكنولوجيا وحدات سكنية

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