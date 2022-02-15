محمود جابر: البرلمان العربي للشباب هو الهيئة التشريعية الأولي لجامعة الدول العربية..فيديو

قال محمود جابر ممثل مصر في برلمان الشباب العربي ، إن مصر الآن لا يعلو فيها صوت فوق صوت الشباب وتأهيل الشباب من خلال تصدر المشهد السياسي المصري ، مؤكدا انه بدا ممارسة العمل العام والسياسي منذ المرحلة الإعدادية في مراكز الشباب.

وأضاف محمود جابر خلال لقائه في برنامج " عصر الشباب " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " ، إن البرلمان الصغير " برلمان الطلائع " التابع لوزارة الشباب والرياضة عبارة عن نموذج محاكاه لمجلس النواب والتحقت به في المرحلة الإعدادية ، لافتا إلي انه في عام 2014 تقدم بأوراقه إلي الترشح لرئاسة برلمان الطلائع علي مستوي الجمهورية .

وأوضح محمود جابر ، إن المرحلة الجامعية مهمة جدا لتكوين العقلية الشبابية السياسية التي يوجد لديها شغف للعمل السياسي والعمل العام ، مؤكدا أن البرلمان العربي للشباب هو الهيئة التشريعية الأولي لجامعة الدول العربية.

