الديهي: حديث السيسي باسم إفريقيا صرخة من القاهرة لمواجهة ظلم تاريخي آن له أن يتوقف..فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 في دورته الخامسة، لها الكثير من الدلالات.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"،، أن الرئيس السيسي، تحدث باسم القارة الإفريقية بأكملها التي ظلمت تاريخيًا، واستُعمرت لفترات طويلة، ونُهِبَت خيراتها، وجاء الوقت لأن يكون هناك مساعدات حقيقية للقارة الإفريقية.

وتابع أن الرئيس السيسي، وقف وقفة هامة وجادة وحاسمة تمثل صرخة تحذير إفريقية، تؤكد أن الدول الإفريقية فقيرة ومتراجعة، ولا تستحق هذا الإهمال التاريخي والظلم المزدوج من خلال الاستعمار وسرقة خيراتها، وظلم وضع قيود عليها تمنعها من استخدام مواردها الطبيعية.

وتابع نشأت الديهي:" تصريحات الرئيس تعتبر خطابا سياسيا رشيدا حكيما من داخل القارة الإفريقية وصرخة إفريقية من القاهرة لمواجهة ظلم تاريخي آن له أن يتوقف".