الخشت يكشف تفاصيل اكتشاف آثار أقدام ديناصورات عاشت بالصحراء الشرقية قبل 70 مليون سنة

علق الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على نجاح فريق بحثي من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة في تسجيل أول دليل مادي على وجود آثار أقدام ديناصورات آكلات اللحوم والأعشاب على أسطح طبقات الحجر الرملي النوبي بجنوب الصحراء الشرقية والتى يرجع تاريخها الجيولوجي إلى أكثر من 70 مليون سنة.

وقال الخشت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة على قناة المحور: "لم يكن هناك أي دليل علمي على وجود ديناصورات في الصحراء الشرقية، لكن كان هناك أدلة على وجودها في الصحراء الغربية"، مشيرًا إلى أن عمر الأرض يزيد عن 4 مليارات سنة، وفي أحد العصور كانت تعيش الديناصورات آكلات اللحوم والأعشاب في مصر.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة: "أحيي فريق الجامعة الذي دشن هذا الإنجاز، فهو لديه مشروعات علمية متميزة للغاية، كما أنه ملئ بالمعادن، وستشهد نقل الكثير من أهالي وادي النيل، وسيتحول إلى محمية طبيعية كما أنني تناقشت مع أعضاء الفريق في اكتشافهم الأخير وقدمت التحية لهم".

وتابع محمد عثمان الخشت، أن هذا الفريق بدأ العمل منذ عام 2018 في المثلث الذهبي: "هذه المنطقة مهمة جدا وتهتم بها الدولة المصرية حيث تدشن هناك العديد من المشروعات الضخمة، واكتشاف الفريق هناك وجود ديناصورات قبل ملايين السنوات، وهو أمر شديد الأهمية من حيث معرفة التاريخ الجيولوجي لمصر".