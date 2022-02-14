تعتمد على 97% من مياه النيل.. مصر تعوض الشح المائي بمشروعات عملاقة

تعانى مصر من الشح المائى ونقص كبير فى نصيب الفرد من المياه العذبة، نظرا لثبات حصة مصر من مياه النيل وتزايد عدد السكان بشكل كبير، فقامت الدولة بخطوات محسوبة ومشروعات عملاقة لمعالجة أزمة المياه من أهمها ..

مشروع تغطيات الترع والمصارف داخل الكتل السكنية

يهدف المشروع إلى تغطية الترع والمصارف التي تمر داخل الكتل السكنية للحفاظ علي المياه التي يعاد استخدامها ولضمان وصول المياه للأراضي الزراعية في التوقيت المحدد وبالكمية المطلوبة وحماية البيئة من التلوث والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتم تنفيذ أعمال باستثمارات قدرها 31 مليون جنيه.

أهم الأعمال التي تم تنفيذها بالمشروع

تم الإنتهاء من تغطية ترع بطول 2.339 كم وتغطية مصارف بطول 2.085 كم

ومن أهم تلك الأعمال:

• تغطية ترعة شرويدة من قرية أبو حاكم الى قرية أبو على.

• تغطية مصرف البصارطة القديم.

• تغطية مصرف سندنهور من ك28.14 حتى ك 28.57.

• تغطية مصرف بولاق 5 من ك 2.5 حتى ك 2.7.

• تغطية مصرف الحصص من ك 2.7 حتى ك 3.2 .

• تغطية مصرف كفر أبو عزام من ك 2.7 حتى ك 2.85 بطول 150 متر.

• تغطية مصرف أبو القراميط من ك 1.6 حتى ك 1.725.

مشروع تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية

يهدف المشروع إلى تحقيق أهداف استراتيجيات تنمية الموارد المائية وحسن استغلالها وتعظيم العائد منها رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتحقيق عدالة التوزع بين منتفعي الترع وزيادة الانتاجية الزراعية ووفر في الأراضي الزراعية وتقليل تكلفة الري وزيادة دخل المزارع نتيجة للتطوير المتكامل وتحسين الوضع البيئي بالقري الواقعة بزمام المشروع مع اعداد كوادر بشرية مدربة في مجال ادارة المياه، تم تنفيذ أعمال باستثمارات قدرها 491 مليون جنيه.

أهم الأعمال التي تم تنفيذها بالمشروع

• تطوير مأخذ ومساقى مريوط المستجدة 5 (دفشو 1) بمحافظة البحيرة.

• تغطية ترعة البشوات من الفم حتى ك 0.45 بمحافظة الدقهلية.

• تغطية بحر البشمة من ك 11.5 حتى ك 11.75 بمحافظة كفر الشيخ.

• تأهيل ترعة اولاد سرور بمحافظة قنا.

• تأهيل ترعة المنايف القبلية بمحافظة الاسماعيلية.

وجار العمل فى تنفيذ:

تأهيل وتدعيم مصرف حجازة من المصب حتى ك 2.65 وتدعيم البربخ اسفل السكة الحديد من ك 0.9 مرحله اولى (أ، ب) بمحافظة قنا.

حفر30 بئرا اختباريا انتاجيا بعمق 1200متر بمحافظات (المنيا – الوادى الجديد – اسيوط).

مشروع تنمية الموارد المائية باستخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الامطار والسيول

يهدف المشروع إلى تنمية الموارد المائية وذلك باستغلال المياه الجوفية في الوادى والدلتا لتغذية نهايات الترع والتوسع في استخدام الخزانات الجوفية العميقة وحصاد مياه الأمطار والسيول في أودية الصحراء الشرقية وسيناء

تم تنفيذ أعمال باستثمارات قدرها 1235مليون جنيه.

أهم الأعمال التي تم تنفيذها بالمشروع

تم الانتهاء من حفر 40 بئرا بمحافظات جنوب سيناء والوادى الجديد ومطروح

إحلال وتجديد 17 بئرا بمحافظات الشرقية والمنوفية والجيزة.

تم استغلال 5.2 مليار م3 من المياه السطحية لأغراض الرى والصناعة والشرب واستغلال 4.4 مليار م3 من المياه الجوفية العميقة واستغلال 1 مليار م3 من المياة الجوفية فى اغراض(صناعه – تعبئه وتبريد) بمحافظات الجمهورية.

تم الإنتهاء من حفر وتطوير 31 خزانا أرضيا بمطروح وشمال سيناء.

زراعة 330 ألف فدان بالاعتماد على المياه الجوفية بالمنيا والبحيرة والوادى الجديد ومطروح وأسيوط والجيزة.

زيادة الطاقة الاستيعابية لخزانات مياه الأمطار بسعة 10 ملايين م3 وحصاد 1.25 مليار م3 من مياه الأمطار والسيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر ومطروح

تم انشاء (139) سد إعاقة وبحيرة صناعية لاستيعاب مياه السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر وأسوان والمنيا وبنى سويف وقنا والاقصر.

تم تجهيز (100) بئر بالطاقة الشمسية فى إطار تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئه بمحافظات قنا والوادى الجديد والجيزة وبنى سويف.

مشروع تطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى على المجاري المائية

يهدف المشروع إلى انشاء واحلال وتجديد الأعمال الصناعية على المجاري المائية (أفمام ـ حجوزات ـ بدالات ـ سحارات ـ كباري...) لتحسين حالة الري والنقل النهري وتوليد طاقة كهربائية وتنشيط السياحة النهرية وتحسين الظروف البيئية، تم تنفيذ أعمال بإستثمارات قدرها 287 مليون جنيه.

أهم الأعمال التي تم تنفيذها بالمشروع

تم الإنتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة (993) عملا صناعيا على الترع يشمل (افمام ـ حجوزات ـ بدالات ـ سحارات ـ كباري ـ محطات ..الخ ) وصيانة الأعمال الصناعية على مستوى محافظات الجمهورية.

إزالة 32 الف حالة تعد على مجرى نهر النيل بمحافظات مختلفة وتطوير وتنمية طول 18.41 كم من نهر النيل بمحافظات الأقصر واسوان وبنى سويف والمنيا واسيوط.

مشروع إحلال وتجديد وإنشاء أعمال صناعية وتبطين ترع

يهدف المشروع إلى المحافظة على قطاعات الترع وحماية الجسور مما يرفع من كفاءة نقل وتوزيع المياه وتحسين نوعيتها ووصولها للمزارعين فى الأوقات المطلوبة والمساهمة فى زيادة الانتاجية الزراعية وتحسين الوضع البيئي والصحي، وتم تنفيذ أعمال بإستثمارات قدرها 4801 مليون جنيه.

أهم الأعمال التي تم تنفيذها بالمشروع

• الانتهاء من تأهيل وتبطين مجاري مائية بطول 3539 كم على مستوى محافظات الجمهورية.

• جار تأهيل ترع بطول 4375 كم وجار طرح أعمال بطول 2528 كم ليصل اجمالى الاطوال التى شملها المشروع 10442 كم حتى 2021/12/10.

• جار العمل في أعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" بقرى (53) مركزا بإعتمادات قدرها 6.8 مليار جنيه.

مشروع تطوير وترشيد نظم الرى

يهدف المشروع إلى تطوير شبكات الرى الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة استخدام المياه وخفض الفواقد خلال شبكة الرى وحل مشاكل عدم وصول المياه لنهايات الترع وعدالة توزيع المياه بين المنتفعين لزيادة الانتاجية الزراعية وزيادة دخل المزارعين وخلق فرص عمل جديدة.

تم تنفيذ أعمال باستثمارات قدرها 90 مليون جنيه.

أهم الأعمال التي تم تنفيذها بالمشروع

تم الانتهاء من تطوير (241) مأخذا ومسقى لتطوير الرى فى زمام 13.415 ألف فدان بمحافظات الفيوم والشرقية وكفر الشيخ والمنيا والبحيرة وأسيوط وبنى سويف وقنا وأسوان والدقهلية

صيانة وتطهير 62 ألف كم من الترع ومخرات السيول على مستوى محافظات الجمهورية.

محطات معالجة مياه الصرف:

قامت الدولة باستراتيجية لاعادة استخدام المياه أهمها معالجة مياه الصرف الزراعى والصحى عن طريق إقامة محطات على المصارف .

وتستخدم هذه المياه المعالجة فى الزراعة فى سيناء ما يوفر لمصر 22 مليار متر مكعب فى العام وعدد المحطات سبع وهي :

محطة معالجة بحر البقر : تعالج خمسة ونصف مليون متر مكعب من المياه يوميا بمعدل 2 مليار سنويا.

محطة الحمام: هى الأكبر حيث تعالج ستة ملايين متر مكعب يوميا بطاقة 2.5 مليار متر مكعب سنويا.

محطة المحسمة: تعالج نحو مليون متر مكعب كل يوم.

إضافة لثلاث محطات فى نخل والحسنة والشيخ زويد والطور بتكلفة إجمالية 31 مليار جنيه.