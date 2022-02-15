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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب بتقديم الدعم لرواد الأعمال في مجال الاتصالات لتمكينهم من المنافسة عالميا

الاتصالات
الاتصالات

قالت النائبة مها عبدالناصر عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن إتباع نظم الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة بكافة أجهزة ومؤسسات الدولة، وايضا بالقطاع الخاص يدعم إرتفاع معدلات النمو الإقتصادي لا سيما وأن الميكنة باتت إتجاه عالميا تتبعه الكثير من الدول. 


وطالبت " عبدالناصر" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد" بأهمية دعم الشباب رواد الأعمال في مجال الإتصالات والتكنولوجيا وذلك لتنمية مهاراتهم التقنية وايضا بإعتبار هذا المجال من أهم المجالات المطلوبة بسوق العمل، معقبة " ضروري يكون في دعم لهم حيث يظهر ذلك في مبادرات او دورات تأهيلية". 
وأشارت عضو لجنة الاتصالات، إلي أن دعم الشركات الناشئة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا يمكنها من المنافسة عالميا، لافتة إلي وجود مستقبل واعد لهذه الشركات. برلمانية : الإبتكار في إنشاء المدن الذكية يعمل علي تغيير الوجه العمراني والحضاري لمصر.
في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز نمو قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة وتعزيز مكانة مصر كمركز رائد في مجال ريادة الأعمال المدفوعة بالابتكار، أعلنت كلًا من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" و"شركة بلاج أند بلاى  Plug and Play" الرائدة عالميًا في مجال تمكين الشركات الناشئة وتسريع نموها عن انضمام مشروع الحوكمة الاقتصادية (EGA) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) كشريك مؤسس جديد لإطلاق "منصة الابتكار المفتوح في مجال المدن الذكية" بالقاهرة. 
ويهدف التعاون بين "إيتيدا" وبلج أند بلاي العالمية ومشروع الحوكمة الاقتصادية EGA إلى إطلاق منصة ابتكار مفتوح للشركات الناشئة في القاهرة والتي تركز على مجالات التحول الرقمي ونقل أحدث الخبرات الاحترافية بقطاع تكنولوجيا المعلومات من قلب "سيليكون فالي"، بولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى مصر. 
وتم فتح باب التقديم للشركات الناشئة للبرنامج المُقدم من "بلج أند بلاي" مصر، وذلك حتى يوم 28 فبراير 2022 حيث سيتم قبول عدد يتراوح بين 20 إلى 30 شركة ناشئة مصرية لتشارك في أول دورة تدريبية لمدة 3 أشهر تبدأ في مارس القادم. ويتكون البرنامج من مسارين وهما مسار "مُسّرع الأعمال" ومسار "احتضان الشركات الناشئة". 
ومن جانبه قال عزيز الهاشم، مدير "بلج أند بلاي مصر": "سعداء لاستقبال طلبات المشاركة في منصة ابتكار المدن الذكية في مصر، حيث يشهد قطاع الشركات الناشئة نموًا ملحوظًا في إفريقيا ومصر بسرعة فائقة، ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذا المشهد المزدهر لدعم الأفكار والحلول المستقبلية من خلال خلق بيئة مواتية للمشاريع القائمة على التكنولوجيا والابتكار في المنطقة". 
وتقدم المنصة مساحات عمل مجانية للشركات الناشئة المشاركة وذلك بمركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل بالقاهرة. كما توفر المنصة الفرصة للشركات الناشئة للتواصل مع كبرى الشركات المصرية والمستثمرين والخبراء لخلق فرص للتعاون وبحث مجالات العمل المشترك. 
وتتيح المنصة للشركات الناشئة فرص الاستفادة من شبكة "بلج أند بلاي" العالمية من المستثمرين والشركات، وتلقى التدريب من قبل محترفين محليين وعالميين، وتقديم ورش عمل مخصصة للشركات، وعقد فعاليات لعرض الأفكار بالإضافة إلى فعالية للتدريب على طرح أفكارهم استعدادًا لتخرجهم. كما تتيح المنصة التسهيلات للشركات الناشئة غير المصرية المشتركة بالبرنامج من خلال مساعدتهم في التشبيك مع الشركاء المناسبين لتوسيع أعمالهم في المنطقة. 
جدير بالذكر أن الانضمام لمنصة الابتكار المفتوح لا يتضمن أي شروط أو طلبات خاصة بحصص الملكية أو المساهمة بالشركات الناشئة المشاركة بالبرنامج، كما سيتم تحديد الاستثمارات المحتملة في الشركات مع الشركاء المؤسسين لمنصة الابتكار المفتوح والشركات الناشئة بشكل فردي. 
وكجزء من مهمة منصة الابتكار المفتوح بالقاهرة، حددت شركة Plug and Play Egypt وشركاؤها المؤسسون القطاعات الرئيسية والمجالات التكنولوجية التي ستركز عليها وهي حلول الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجستية والنضج الرقمي الحكومي Govtech، والرعاية الصحية

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التحول الرقمي القطاع الخاص ولاية كاليفورنيا الشركات الناشئة تكنولوجيا المعلومات وزارة الإتصالات

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